TP.HCM: Dự kiến tiêm mũi 3 từ 10/12, lộ trình thực hiện tùy theo nguồn cung ứng vaccine

Liều nhắc lại sẽ tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vaccine mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất 6 tháng.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, tối 6/12,Sở Y tế TP.HCM đã có tờ trình UBND thành phố về dự thảo kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 liều bổ sung và nhắc lại (mũi 3) tại TP.HCM.

Đối với liều bổ sung, tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên có tình trạng suy giảm miễn dịch như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang sử dụng hoặc đã sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trong vòng 6 tháng... Những người này đều đã được tiêm vaccine mũi 2 vắc xin phòng COVID-19 ít nhất 28 ngày, ưu tiên người từ 50 tuổi trở lên.

Liều nhắc lại sẽ tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung ít nhất 6 tháng. Ưu tiên người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế; người từ 50 tuổi trở lên; người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19; nhân viên y tế; lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Thời gian tiêm sẽ bắt đầu từ ngày 10/12/2021. Dự kiến lộ trình thực hiện tùy theo nguồn cung ứng vắc xin.

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ Vnexpress, theo lộ trình đã tiêm trước đó, trong tổng số 6,3 triệu liều tiêm trong thời gian tới, tháng 12/2021, thành phố cần hơn 64.600 liều Astrazeneca; tháng 1 năm tới cần hơn 29.400 liều; tháng 2 cần hơn 235.300 liều; tháng 3 cần hơn 3,1 triệu liều; tháng 4 cần hơn 2,2 triệu liều (các loại vaccine: Astrazeneca, Pfize, Moderna, Vero Cell); tháng 5 cần hơn 422.000 liều, tháng 6 cần hơn 157.000 liều (các loại vaccine Astrazeneca, Pfize, Moderna, Vero cell, Sputnik V).

Loại vaccine để tiêm bổ sung hoặc nhắc lại cần tuân thủ hướng dẫn của Bộ Y tế theo nguyên tắc: nếu các mũi tiêm trước đó cùng loại vaccine thì mũi bổ sung, mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mRNA (như Moderna, Pfizer...); nếu các mũi tiêm trước đó dùng các loại vaccine khác nhau, mũi bổ sung hay nhắc bằng vaccine mRNA; nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine Vero Cell thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mRNA, hoặc vaccine vectơ virus (vaccine Astrazeneca).

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