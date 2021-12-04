Bộ Y tế đưa ra quy định về loại vaccine để tiêm mũi 3, sau ít nhất 6 tháng kể từ thời điểm tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản

Tin y tế 04/12/2021 12:08

Theo Bộ Y tế, tiêm vaccine mũi 3 sẽ được tiêm sau ít nhất 6 tháng kể từ thời điểm tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản.

Dẫn tin từ Zing News, trong văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố và đơn vị liên quan ngày 1/12 về việc tiêm vaccine phòng Covid-19 liều nhắc lại cho người dân, Bộ Y tế đưa ra quy định về loại vaccine để tiêm mũi 3 (liều nhắc lại).

Theo Bộ Y tế, mũi 3 sẽ được tiêm sau ít nhất 6 tháng kể từ thời điểm tiêm mũi cuối cùng của liều cơ bản.

 

Nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine, mũi nhắc lại sẽ cùng loại đó hoặc là vaccine mRNA. Nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau, mũi nhắc lại sẽ sử dụng vaccine mRNA.

Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng Sinopharm, có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mRNA hoặc vaccine vector virus (vaccine AstraZeneca).

Bộ Y tế nhấn mạnh vaccine sử dụng để tiêm bổ sung và nhắc lại là loại đã được cơ quan này phê duyệt. Liều lượng vaccine để tiêm bổ sung và nhắc lại theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế cho phép.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo văn bản, Bộ Y tế cũng cho biết các trường hợp ưu tiên tiêm tiêm mũi 3 gồm:

 

- Người trên 18 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, ưu tiên người có bệnh nền.

- Người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế.

- Người từ 50 tuổi trở lên.

- Người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19, nhân viên y tế.

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Bộ Y tế đề nghị các địa phương tuân thủ đầy đủ quy trình tiêm chủng, trong quá trình tiêm kiểm tra vaccine, dung môi, bơm tiêm; cho đối tượng tiêm chủng hoặc cha, mẹ, người giám hộ của trẻ xem lọ vaccine trước khi tiêm.

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Từ khóa:   tiêm vaccine vaccine COVID-19 tiêm mũi 3

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