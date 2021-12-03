Phụ huynh băn khoăn với vấn đề tăng hạn sử dụng vaccine COVID-19 của Pfizer, yêu cầu được xem lọ vaccine trước khi tiêm cho con em

Tin y tế 03/12/2021 13:54

Bộ Y tế đề nghị các địa phương tuân thủ đầy đủ quy trình tiêm chủng, trong quá trình tiêm kiểm tra vaccine, dung môi, bơm tiêm; cho đối tượng tiêm chủng hoặc cha, mẹ, người giám hộ của trẻ xem lọ vaccine trước khi tiêm.

Thời gian gần đây, trên địa bàn một số địa phương liên tục xảy ra trường hợp trẻ nhỏ dưới 18 tuổi bị sốc phản vệ sau tiêm dẫn đến nhiều ca tử vo ng thương tâm. Cũng chính vì vậy, rất nhiều phụ huynh đã nêu ý kiến với giáo viên chủ nhiệm về việc được xem thông tin vaccine, xem lọ vaccine trước khi tiêm con em. 

Theo nguồn tin từ VOV, trong Văn bản số 9439/BYT-DP về việc bảo đảm an toàn tiêm chủng gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tuân thủ đầy đủ quy trình tiêm chủng, trong quá trình tiêm kiểm tra vaccine, dung môi, bơm tiêm; cho đối tượng tiêm chủng hoặc cha, mẹ, người giám hộ của trẻ xem lọ vaccine trước khi tiêm. Như vậy, yêu cầu này của các phụ huynh là hoàn toàn chính đáng.

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Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, trong thời gian vừa qua các tỉnh, thành phố đã tích cực, chủ động triển khai công tác tiêm chủng (tiêm chủng mở rộng và chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19) đảm bảo an toàn, hiệu quả. Bên cạnh đó vẫn còn một số địa phương, một số cơ sở tiêm chủng chưa thực hiện nghiêm các hướng dẫn trong tiêm vaccine phòng COVID-19 cũng như trong tiêm chủng thường xuyên dẫn đến một số sai sót đáng tiếc xảy ra.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng và chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo an toàn trong tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện thực hiện đúng các quy định về tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vaccine.

Trước tiêm phải khám sàng lọc và tư vấn cho đối tượng tiêm chủng, thông báo về loại vaccine sẽ tiêm chủng...; Sau khi tiêm theo dõi phản ứng sau tiêm, bảo quản vaccine, vật tư tiêm chủng chưa sử dụng theo quy định; xử lý chất thải y tế sau tiêm… theo quy định. 

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình tổ chức tiêm chủng. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế, UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm.

Một học sinh ở Bình Thuận tiêm 2 mũi trong một buổi sáng: Xong mũi 1, đang ngồi có một cô y tá đến tiêm liền mũi 2

Một học sinh ở Bình Thuận tiêm 2 mũi trong một buổi sáng: Xong mũi 1, đang ngồi có một cô y tá đến tiêm liền mũi 2

Em học sinh cho biết, sau khi được khám ban đầu và nhân viên y tế tiêm vaccine mũi 1 xong, cô nhân viên y tế bảo em sang bàn kia ngồi đủ thời gian mới về. Khi sang bàn bên kia ngồi chờ thì bất ngờ một cô nhân viên y tá khác đến tiêm thêm một mũi nữa cho em.  

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Từ khóa:   vaccine tiêm vaccine cho trẻ vaccine COVID-19

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