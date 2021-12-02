Một học sinh ở Bình Thuận tiêm 2 mũi trong một buổi sáng: Xong mũi 1, đang ngồi có một cô y tá đến tiêm liền mũi 2

Em học sinh cho biết, sau khi được khám ban đầu và nhân viên y tế tiêm vaccine mũi 1 xong, cô nhân viên y tế bảo em sang bàn kia ngồi đủ thời gian mới về. Khi sang bàn bên kia ngồi chờ thì bất ngờ một cô nhân viên y tá khác đến tiêm thêm một mũi nữa cho em.

Dẫn tin từ Dân Trí, ngày 2/12, tại điểm tiêm trường tiểu học Hưng Long, TP.Phan Thiết (Bình Thuận), có một học sinh "được" tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19 trong buổi sáng.

Cụ thể, em Bùi Dương Bảo Ng. là học sinh lớp 9A4 Trường THCS Trưng Vương (TP Phan Thiết) được ông ngoại dẫn đi tiêm tại điểm tiêm trường tiểu học Hưng Long.

Bảo Ng. cho biết, sau khi được khám ban đầu và nhân viên y tế tiêm mũi 1 xong, cô nhân viên y tế bảo em sang bàn kia ngồi đủ thời gian mới về. Khi Bảo Ng. sang bàn bên kia ngồi chờ thì bất ngờ một cô nhân viên y tá khác đến tiêm thêm một mũi nữa cho em.

Mãi đến khi về đến nhà, Bảo Ng. mới kể cho gia đình và ngay lập tức gia đình đã báo cáo cho ngành y tế biết. Hiện sức khoẻ của em Bảo Ng. vẫn bình thường và đang được gia đình theo dõi.

Chiều cùng ngày, một lãnh đạo của Trung tâm Y tế TP.Phan Thiết cho biết, đã nắm bắt được sự việc và đang phối hợp với gia đình theo dõi kỹ sức khỏe em Bảo Ng.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, hôm 27/11, Tuổi Trẻ thông tin, theo kế hoạch, tỉnh Bình Thuận sẽ tiêm theo thứ tự độ tuổi giảm dần, trong đó ưu tiên trước cho trẻ từ 16-17 tuổi. Sau đó, tỉnh sẽ hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vắc xin và tình hình dịch.

Để thực hiện được kế hoạch này, tỉnh đã huy động mọi lực lượng tham gia tiêm chủng, trong đó y tế là nòng cốt.

Số vắc xin được phân bổ từ tuyến tỉnh xuống các huyện. Các điểm tiêm vaccine được tổ chức theo hình thức chiến dịch tại các cơ sở y tế, trường học, lưu động và không giới hạn số lượng người tiêm trong một buổi.

Trong đó, trẻ đi học được tiêm tại trường hoặc do cơ sở giáo dục lựa chọn. Còn trẻ không đi học tiêm tại cơ sở y tế hoặc điểm lưu động do UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định.

Những trẻ có bệnh nền được tiêm tại các bệnh viện đa khoa hoặc các trung tâm y tế có chuyên khoa nhi.

Đợt tiêm này, tỉnh Bình Thuận dự kiến hoàn thành trước ngày 2/12.

Thông tin mới nhất vụ 86 học sinh phản ứng sau tiêm vắc xin Covid-19, phải nhập viện ở Thanh Hóa Có 38 học sinh được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa (thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa), 44 học sinh theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến (xã Hoằng Ngọc), 4 học sinh theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng (xã Hoằng Quý) sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-hoc-sinh-o-binh-thuan-tiem-2-mui-trong-mot-buoi-sang-xong-mui-1-dang-ngoi-co-mot-co-y-ta-den-tiem-lien-mui-2-439560.html