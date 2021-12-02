Thông tin mới nhất vụ 86 học sinh phản ứng sau tiêm vắc xin Covid-19, phải nhập viện ở Thanh Hóa

Có 38 học sinh được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa (thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa), 44 học sinh theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến (xã Hoằng Ngọc), 4 học sinh theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng (xã Hoằng Quý) sau khi tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, tối 1/12, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Hoằng Hóa cho biết trong hai ngày 1 và 2/12, huyện Hoằng Hóa tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1 cho 6.690 học sinh ở độ tuổi từ 15 - 17 tuổi tại 37 xã, thị trấn. Sau ngày tiêm đầu tiên, tại huyện này ghi nhận 86 học sinh có phản ứng sau tiêm, phải nhập viện theo dõi.

Theo đó, có 38 học sinh được theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoằng Hóa (thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa), 44 học sinh theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến (xã Hoằng Ngọc), 4 học sinh theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng (xã Hoằng Quý).

Được biết, sau tiêm, các em học sinh này có biểu hiện phổ biến là buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, ớn lạnh nên nhà trường và gia đình đã đưa các em đến cơ sở y tế gần nhất.

Sau khi được chăm sóc y tế, hiện sức khỏe và tâm lý của các em đã ổn định. Các cơ sở y tế trên địa bàn huyện Hoằng Hóa sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe cho các em học sinh, bảo đảm an toàn, hiệu quả tiêm phòng.

Ảnh minh họa: Internet

Thanh Niên thông tin thêm, ngày 1/12, Thanh Hoá đồng loạt triển khai tiêm 117.000 liều vắc xin Pfizer phòng Covid-19 cho các đối tượng là trẻ từ 12 -17 tuổi tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Do các đối tượng tiêm chủng chủ yếu là học sinh tại các trường THPT và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, nên các địa phương đều bố trí các điểm tiêm lưu động tại các trường học. Riêng học sinh có bệnh lý nền sẽ được tổ chức tiêm tại cơ sở y tế.

Trước khi triển khai tiêm chủng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, nhân viên y tế về việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em, trong đó, đặc biệt lưu ý đến vấn đề phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

Tiêm mũi 3 từ tháng 12, được phép tiêm trộn nhiều loại vaccine Loại vaccine tiêm cùng loại với liều cơ bản hoặc tiêm trộn vaccine mRNA (Pfizer, Moderna). Về khoảng cách, tiêm 1 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày nếu có đủ vaccine.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-nhat-vu-86-hoc-sinh-phan-ung-sau-tiem-vac-xin-covid-19-phai-nhap-vien-o-thanh-hoa-439486.html