Tiêm mũi 3 từ tháng 12, được phép tiêm trộn nhiều loại vaccine

Tin y tế 02/12/2021 08:12

Loại vaccine tiêm cùng loại với liều cơ bản hoặc tiêm trộn vaccine mRNA (Pfizer, Moderna). Về khoảng cách, tiêm 1 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày nếu có đủ vaccine.

Dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố; Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; Cục Y tế, Bộ Công an; Cục Quân Y, Tổng Cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại.

Theo Bộ Y tế, để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19 cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản, theo khuyến cáo của Nhóm Chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của Tổ chức Y tế thế giới và kinh nghiệm sử dụng vaccine của các nước, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID- 19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên;

Đối với tiêm liều bổ sung, mũi 3 sẽ dành cho các đối tượng gồm: Người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm trước cho người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vaccine) có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng...

Loại vaccine tiêm cùng loại với liều cơ bản hoặc tiêm trộn vaccine mRNA (Pfizer, Moderna). Về khoảng cách, tiêm 1 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày nếu có đủ vaccine.

tiem vaccine 1
Ảnh minh họa: Internet

VnExpress thông tin thêm, Bộ Y tế cho phép tiêm trộn vaccine công nghệ mRNA khi tiêm liều nhắc lại. Riêng trường hợp tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng Sinopharm thì có thể tiêm liều nhắc lại cùng loại hoặc vaccine mRNA hay vaccine công nghệ vector virus (vaccine Astrazeneca).

Vaccine sử dụng để tiêm bổ sung và nhắc lại là vaccine đã được Bộ Y tế phê duyệt, liều lượng tiêm theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế cho phép. Các địa phương quyết định nhóm tiêm phù hợp thực tế, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm bổ sung, nhắc lại từ tháng 12, căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine.

Ngoài ra, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm đủ liều cơ bản cho người từ 50 tuổi trở lên.

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