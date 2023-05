Hai lô vắc xin Pfizer có hạn dùng trên nhãn là 6 tháng được cho phép áp dụng hạn dùng mới là 9 tháng

Trong vòng 6 tháng kể từ ngày Cục Quản lý Dược ký công văn đồng ý, Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) được áp dụng hạn dùng mới 9 tháng đối với các lô vắc xin nhập khẩu vào Việt Nam có hạn dùng 6 tháng in trên nhãn (tăng 3 tháng hạn dùng so với hạn dùng in trên nhãn).

Dẫn tin từ VietNamNet, chiều 30/11, lãnh đạo Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế xác nhận thông tin tăng hạn dùng vắc xin Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng. Theo đó, ngày 20/9 và 6/10, Cục Quản lý Dược nhận được các văn bản của Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) về việc đề nghị tăng hạn dùng của vắc xin Comirnaty (vắc xin Pfizer) từ 6 tháng lên 9 tháng ở điều kiện bảo quản -90 độ C đến -60 độ C. Căn cứ kết luận của Hội đồng tư vấn cấp Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc và thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Cục Quản lý Dược đồng ý về việc tăng hạn dùng ở điều kiện bảo quản -90 độ C đến -60 độ C của vắc xin Cominaty (đã được Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19) từ 6 tháng lên 9 tháng. Trong vòng 6 tháng kể từ ngày Cục Quản lý Dược ký công văn đồng ý, Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) được áp dụng hạn dùng mới 9 tháng đối với các lô vắc xin nhập khẩu vào Việt Nam có hạn dùng 6 tháng in trên nhãn (tăng 3 tháng hạn dùng so với hạn dùng in trên nhãn). "Quyết định này được đưa ra theo hướng dẫn của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA)", lãnh đạo Cục Quản lý Dược nói. Ảnh minh họa: Internet Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, trước đó, Cục Quản lý dược cũng có văn bản gửi Công ty Pfizer Việt Nam, cho biết căn cứ kết luận của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc ngày 30-9, xét đề nghị tăng hạn dùng vắc xin từ 6 tháng lên 9 tháng ở điều kiện bảo quản -90 độ C tới -60 độ C, cục đồng ý việc tăng hạn dùng này ở điều kiện bảo quản nói trên. Tuy nhiên, Cục Quản lý dược cho biết công ty phải chịu trách nhiệm về sự thay đổi này. Việc áp dụng hạn dùng mới của vắc xin Pfizer, theo quyết định, sẽ có thời hạn trong 6 tháng tính từ 22/10.