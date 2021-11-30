NÓNG: Công bố nguyên nhân 2 học sinh ở Bắc Giang - Hà Nội tử vong sau tiêm vaccine phòng COVID-19

Tin y tế 30/11/2021 13:54

Hội đồng chuyên môn về biến cố sau tiêm chủng xác định nguyên nhân tử vong của 2 trường hợp (Hà Nội - Bắc Giang) sau tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Dẫn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, Hội đồng chuyên môn về biến cố sau tiêm chủng xác định nguyên nhân tử vong của 2 trường hợp (Hà Nội - Bắc Giang) liên quan đến phản ứng phản vệ độ IV, không liên quan đến vắc xin và thực hành tiêm chủng.

Người Lao Động đưa tin, ngày 30/11, thông tin về nguyên nhân ban đầu của trường hợp nữ sinh lớp 9 ở Thường Tín (Hà Nội) tử vong sau tiêm vắc-xin Covid-19, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết đây là tai biến không mong muốn trong tiêm chủng. Sở Y tế đã họp hội đồng chuyên môn, xin ý kiến các chuyên gia, đặc biệt là chuyên gia ở tuyến Trung ương để nhìn nhận toàn bộ quy trình tiêm chủng, cũng như xác định nguyên nhân.

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Ảnh minh họa: Internet

"Hiện chúng tôi đang đợi đánh giá của hội đồng chuyên môn để có nhận định, làm sao có giải pháp tốt nhất trong quá trình thực hiện tiêm chủng. Tuy nhiên, có thể khẳng định trong quá trình tổ chức tiêm vắc-xin, toàn bộ quy trình được giám sát chặt chẽ, khâu tổ chức thực hiện nghiêm theo quy định và hướng dẫn, cán bộ tiêm đã được tập huấn…" - bà Hà nói.

Theo nguồn tin từ Tổ Quốc, Sở Y tế tỉnh Bắc Giang ngày 29/11 cho biết đã họp hội đồng chuyên môn đánh giá tai biến vụ việc nam sinh tử vong sau tiêm vaccine Covid-19. Buổi họp có sự tham gia của các thành viên Hội đồng tư vấn chuyên môn, các bác sĩ trong kíp cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Lãnh đạo, bác sĩ khoa Cấp cứu và cán bộ tiêm chủng của Trung tâm Y tế huyện Sơn Động.

Sau khi xem xét, phân tích đánh giá các yếu tố dựa trên kết quả báo cáo điều tra, qua hồ sơ bệnh án, giấy tờ lưu có liên quan, Hội đồng chuyên môn thống nhất kết luận nguyên nhân dẫn đến diễn biến nặng của nam sinh là phản vệ độ 4 do phản ứng quá mẫn của cơ thể với vaccine Covid-19 Pfizer. Loại trừ nguyên nhân do chất lượng vaccine, thực hành tiêm chủng.

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