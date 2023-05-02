Gia tăng số ca thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày thứ 4 kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Tin y tế 02/05/2023 16:35

Cục CSGT, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ thứ 4 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, khiến 31 người thương vong.

Theo thông tin từ Sức khỏe & Đời sống, ngày 2/5, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cho biết, trong ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 14 người, bị thương 17 người. So với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022 giảm 4 vụ TNGT, số người chết và bị thương cùng giảm 1 người. Toàn bộ số vụ TNGT này đều xảy ra trên tuyến giao thông đường bộ. Đường thuỷ và đường sắt không xảy ra tai nạn. 

Gia tăng số ca thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày thứ 4 kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn hiến 2 người tử vong trên Quốc lộ 1A - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9.703 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, phạt tiền 20,877 tỷ đồng; tạm giữ 168 xe ô tô, 4.426 xe mô tô, 18 phương tiện khác; tước 2.166 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 3.428 trường hợp, vi phạm về tốc độ 2.082 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 78 trường hợp, quá khổ giới hạn 9 trường hợp, tự ý cải tạo phương tiện 5 trường hợp, vi phạm ma túy 4 trường hợp, chở quá số người quy định 148 trường hợp.

Gia tăng số ca thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày thứ 4 kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 2

Nam lái xe này vi phạm nồng độ cồn gần gấp 2 lần mức kịch khung -

Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

Theo nguồn tin từ VTC News, các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã kiểm tra, lập biên bản 51 trường hợp vi phạm, phạt tiền 215,5 triệu đồng trong ngày nghỉ lễ thứ 4, tước giấy phép lái xe 29 trường hợp, tạm giữ 3 phương tiện. Qua hệ thống giám sát của các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc  phát hiện 225 trường hợp vi phạm. Lực lượng Cảnh sát đường thủy toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 111 trường hợp vi phạm, phạt tiền 168 triệu đồng. 

Gia tăng số ca thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày thứ 4 kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 3
Ngày thứ 3 dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, trên toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông khiến 10 người tử vong - Ảnh: Thời báo tài chính Việt Nam

CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 10 trường hợp vi phạm, phạt tiền 5 triệu đồng đối với tuyến giao thông đường sắt.

Về tình hình ùn tắc trên địa bàn TP Hà Nội, TP.HCM và các địa phương giáp ranh, trong ngày 1/5 và sáng 2/5, tại khu vực nội thành và các tuyến cửa ngõ thành phố ổn định, các phương tiện lưu thông tốt, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Trên các tuyến cao tốc không xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

Hơn 1.500 người nhập viện vì tai nạn giao thông trong 2 ngày nghỉ lễ, 47 ca nặng

Hơn 1.500 người nhập viện vì tai nạn giao thông trong 2 ngày nghỉ lễ, 47 ca nặng

Số liệu thống kê cho thấy mức độ tai nạn tăng cao chỉ trong 2 ngày nghỉ lễ.

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