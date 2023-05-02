Theo thông tin từ Sức khỏe & Đời sống, ngày 2/5, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cho biết, trong ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4-1/5, toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 14 người, bị thương 17 người. So với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm 2022 giảm 4 vụ TNGT, số người chết và bị thương cùng giảm 1 người. Toàn bộ số vụ TNGT này đều xảy ra trên tuyến giao thông đường bộ. Đường thuỷ và đường sắt không xảy ra tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn hiến 2 người tử vong trên Quốc lộ 1A - Ảnh: Sức khỏe & Đời sống

CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 9.703 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, phạt tiền 20,877 tỷ đồng; tạm giữ 168 xe ô tô, 4.426 xe mô tô, 18 phương tiện khác; tước 2.166 giấy phép lái xe các loại. Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 3.428 trường hợp, vi phạm về tốc độ 2.082 trường hợp, chở hàng quá tải trọng 78 trường hợp, quá khổ giới hạn 9 trường hợp, tự ý cải tạo phương tiện 5 trường hợp, vi phạm ma túy 4 trường hợp, chở quá số người quy định 148 trường hợp.