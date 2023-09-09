Sức khỏe của bé trai B.N.B (10 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) bị nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ sắc nhọn đã ổn định sau khi nhập viện vào ngày 8/9.

Dẫn theo thông tin từ Báo VietNamNet, ngày 9/9, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, vừa gắp dị vật trong thực quản bé trai B.N.B (10 tuổi, quê Đắk Lắk) do nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ sắc nhọn.

Trước đó, ngày 8/9, bệnh nhi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nuốt nước miếng đau, không ăn uống được, ói ra máu, khó thở.

Người nhà bệnh nhi cho biết, khoảng 4h cùng ngày, bé chuẩn bị lên xe đi Đắk Lắk. Sợ say xe nên bé đã uống 1 liều thuốc chống say xe trong đó có 1 viên thuốc chưa bóc vỏ. Sau đó, trẻ xuất hiện những triệu chứng đau rát cổ, khó thở nên được đưa đi cấp cứu.

Qua kiểm tra và chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện trong thực quản của bệnh nhi có dị vật nên đã chỉ định phẫu thuật nội soi.

Dị vật được gắp ra khỏi thực quản bé trai - Ảnh: Báo Tin Tức

Các bác sĩ dùng dụng cụ bẻ rồi làm tròn các góc cạnh của viên thuốc rồi mới đưa ra ngoàim hạn chế gây tổn thương cho thực quản. Sau hơn 15 phút phẫu thuật nội soi, các bác sĩ đã gắp ra dị vật là một viên thuốc còn nguyên vỏ kích thước 1,5 x 2,5cm với 3 cạnh sắc nhọn.

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, bác sĩ Ngô Văn Phan, Trưởng khoa Tai mũi họng - Mắt - Răng hàm mặt, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, viên thuốc còn nguyên vỏ bị bệnh nhi nuốt nhầm được cắt ra khỏi vỉ nên có 3 cạnh rất sắc nhọn, nếu lấy không cẩn thận có thể gây rách thực quản, viêm, thậm chí áp xe thực quản.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật gắp dị vật tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai - Ảnh: Báo Tin Tức

Các bác sĩ khuyến cáo các nhà thuốc khi bán thuốc không nên cắt ra từng viên mà nên để nguyên vỉ vì khi viên thuốc được cắt ra rất dễ nhầm lẫn với các viên thuốc trần, gây nguy hiểm cho người bệnh. Đồng thời người bệnh trước khi uống thuốc cũng phải kiểm tra thật kỹ, bóc hết các vỏ thuốc tránh để xảy ra cac trường hợp đáng tiếc. Đối với người già và trẻ nhỏ khi uống thuốc cần có sự giám sát của người nhà...

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