Gắp thành công viên thuốc còn trong vỉ ra khỏi thực quản bệnh nhi 10 tuổi

Tin y tế 09/09/2023 13:36

Sức khỏe của bé trai B.N.B (10 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) bị nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ sắc nhọn đã ổn định sau khi nhập viện vào ngày 8/9.

Dẫn theo thông tin từ Báo VietNamNet, ngày 9/9, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, vừa gắp dị vật trong thực quản bé trai B.N.B (10 tuổi, quê Đắk Lắk) do nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ sắc nhọn. 

Trước đó, ngày 8/9, bệnh nhi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nuốt nước miếng đau, không ăn uống được, ói ra máu, khó thở. 

Người nhà bệnh nhi cho biết, khoảng 4h cùng ngày, bé chuẩn bị lên xe đi Đắk Lắk. Sợ say xe nên bé đã uống 1 liều thuốc chống say xe trong đó có 1 viên thuốc chưa bóc vỏ. Sau đó, trẻ xuất hiện những triệu chứng đau rát cổ, khó thở nên được đưa đi cấp cứu. 

Qua kiểm tra và chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện trong thực quản của bệnh nhi có dị vật nên đã chỉ định phẫu thuật nội soi. 

Gắp thành công viên thuốc còn trong vỉ ra khỏi thực quản bệnh nhi 10 tuổi - Ảnh 1
Dị vật được gắp ra khỏi thực quản bé trai - Ảnh: Báo Tin Tức

Các bác sĩ dùng dụng cụ bẻ rồi làm tròn các góc cạnh của viên thuốc rồi mới đưa ra ngoàim hạn chế gây tổn thương cho thực quản. Sau hơn 15 phút phẫu thuật nội soi, các bác sĩ đã gắp ra dị vật là một viên thuốc còn nguyên vỏ kích thước 1,5 x 2,5cm với 3 cạnh sắc nhọn. 

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, bác sĩ Ngô Văn Phan, Trưởng khoa Tai mũi họng - Mắt - Răng hàm mặt, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, viên thuốc còn nguyên vỏ bị bệnh nhi nuốt nhầm được cắt ra khỏi vỉ nên có 3 cạnh rất sắc nhọn, nếu lấy không cẩn thận có thể gây rách thực quản, viêm, thậm chí áp xe thực quản.

Gắp thành công viên thuốc còn trong vỉ ra khỏi thực quản bệnh nhi 10 tuổi - Ảnh 2
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật gắp dị vật tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai - Ảnh: Báo Tin Tức

Các bác sĩ khuyến cáo các nhà thuốc khi bán thuốc không nên cắt ra từng viên mà nên để nguyên vỉ vì khi viên thuốc được cắt ra rất dễ nhầm lẫn với các viên thuốc trần, gây nguy hiểm cho người bệnh. Đồng thời người bệnh trước khi uống thuốc cũng phải kiểm tra thật kỹ, bóc hết các vỏ thuốc tránh để xảy ra cac trường hợp đáng tiếc. Đối với người già và trẻ nhỏ khi uống thuốc cần có sự giám sát của người nhà...

Ăn bún cho bữa sáng, 15 người đồng loạt nhập viện, nghi ngộ độc

Ăn bún cho bữa sáng, 15 người đồng loạt nhập viện, nghi ngộ độc

Buổi sáng những người này ăn bún ở một cơ sở tại địa phương. Đến 10h, các bệnh nhân bắt đầu biểu hiện người ớn lạnh, buồn nôn, đau bụng… Một số trẻ đi học có biểu hiện ngộ độc nên nhà trường đã liên hệ gia đình đưa đi cấp cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   tin y tế tin đời sống tin nóng

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 21 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 1 giờ 21 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 1 giờ 36 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 6 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 2 giờ 36 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn