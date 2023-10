Điểm danh 5 mẹo chữa nhiệt miệng nhanh khỏi, an toàn lại chẳng tốn tiền

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân dẫn đến nhiệt miệng?

Theo như Tây y thì nhiệt ở miệng là do cơ thể bạn thiếu một số loại vitamin và dưỡng chất, rối loạn nội tiết tố, rối loạn tiêu hóa, nhiễm khuẩn răng miệng,... Theo Đông y cho rằng nhiệt ở miệng là do nhiệt độc, ảnh hưởng từ tâm, can, tỳ, vị, thận, ảnh hưởng nhiều do chế độ ăn uống.