COVID-19: Đông Nam Á tăng 654%, Việt Nam thuộc khu vực màu đỏ

Châu Âu "phân cực" trong khu vực này với nhiều nước vùng trung tâm châu lục và cụm Nga - Ukraine giảm nhiệt rõ rệt, tuy nhiên Pháp, Bulgaria, Phần Lan, Na Uy lại bị tô màu đỏ trên bản đồ thể hiện sự thay đổi về tỉ lệ ca mắc mới so với 28 ngày trước. Màu đỏ thể hiện mức tăng rất mạnh.

Dẫn tin từ Báo Người Lao Động, theo báo cáo dịch tễ COVID-19 toàn cầu từ WHO, sáng 21/4, khu vực báo cáo nhiều ca COVID-19 mới nhất vẫn là châu Âu với hơn 1,41 triệu ca (giảm 28% so với chu kỳ trước) và thêm 6.927 ca từ vong mới (giảm 30%).

Khu vực Mỹ Latin bắt đầu đảo chiều, tăng lại trong chu kỳ này tuy nhiên số ca được báo cáo còn hạn chế, có thể do chênh lệch về độ phổ biến của xét nghiệm.

Khu vực châu Mỹ đứng thứ hai với hơn 812.000 ca mắc mới (giảm 32%) và 8.126 ca tử vong mới (giảm 31%), với hầu hết số ca được báo cáo từ Mỹ.

Khu vực Tây Thái Bình Dương đứng thứ 3 với hơn 689.000 ca mắc mới (giảm 33%) và 1.466 ca tử vong mới (giảm sâu 64%).

Đây là khu vực WHO xếp Việt Nam vào, tuy nhiên màu đỏ vẫn hiển thị ở quốc gia chúng ta, Mông Cổ cũng như vài nước phía Thái Bình Dương khác.

Mức giảm chung chủ yếu do sự hạ nhiệt của Trung Quốc - Nhật Bản, là các quốc gia đã giảm nhiệt sau làn sóng mạnh mẽ trước đó. Nhật Bản có báo cáo số ca bắt đầu tăng nhẹ trở lại trong vài tuần gần nhất, nhưng xét chu kỳ 28 ngày vẫn là giảm.

Hai khu vực dịch tễ Đông Nam Á và Đông Địa Trung Hải - tương ứng với Nam Á, một phần Đông Nam Á, Trung Đông, một phần Bắc Phi địa lý - đều báo cáo mức gia tăng mạnh dù số ca COVID-19 được báo cáo không đáng kể, có thể do sự thiếu phổ biến của xét nghiệm.

Hai khu vực dịch tễ này tăng lần lượt 654% và 96% số ca mắc mới, 210% và 134% số ca tử vong mới.

Châu Phi báo cáo số ca COVID-19 không đáng kể, chỉ vài ngàn ca cho cả khu vực dịch tễ bao gồm hầu hết châu lục.

Số ca mắc tại Đông Nam Á tăng 654% - Ảnh: Báo Dân tộc và Phát triển

Xét trên toàn số ca mắc mới giảm 27%, số ca tử vong giảm sâu 32%. WHO cũng cho biết các biến chủng đóng vai trò trong các làn sóng mới không gia tăng về độc lực, tức không làm tăng nguy cơ bệnh nặng và tử vong.

Dẫn tin từ VnExpress, trước đó vào ngày 18/4, WHO cũng đưa ra cảnh báo mới nhất về đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng đại dịch Covid-19 có thể còn biến động nhiều trước khi ổn định thành một mô hình có thể dự đoán được.

28 ngày qua, hơn 23.000 ca tử vong và 3 triệu ca nhiễm mới đã được báo cáo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong bối cảnh số lượng xét nghiệm đã giảm đi đáng kể.

Covid-19 không chuyển từ giai đoạn đại dịch sang giai đoạn đặc hữu, mà thay vào đó chuyển sang giai đoạn hoạt động ở mức độ thấp với các đỉnh dịch có khả năng xảy ra theo mùa. WHO cũng nhấn mạnh chưa tắt cảnh báo đại dịch, nhiều khả năng bệnh dịch sẽ còn diễn biến phức tạp hơn.