Covid-19 không nguy hiểm hơn là bao so với cúm mùa thông thường

Tin y tế 04/02/2022 14:47

Các số liệu từ một nghiên cứu ở Anh Quốc cho thấy, ở thời điểm hiện tại thì Covid-19 không có nhiều nguy hiểm đáng kể hơn so với bệnh cúm.

Theo Walesonline, tuy Covid-19 không nguy hiểm hơn cúm mùa là bao nhưng ở những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp thì Covid-19 vẫn gây ra số ca tử vong cao hơn nhiều so với bệnh cúm. Ngoài ra, dữ liệu thu thập được còn cho thấy kể từ khi chiến dịch tiêm chủng vaccine được đẩy mạnh tại Anh vào tháng 1/2021 thì số người chết vì Covid-19 đã giảm khá mạnh.

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Kể từ khi đại dịch bắt đầu tại Anh, số người chết vì Covid-19 so với cúm mùa cao hơn gấp 10 lần

Kể từ khi đại dịch bắt đầu tại Anh, số người chết vì Covid-19 so với cúm mùa cao hơn gấp 10 lần. Nhưng ở thời điểm hiện tại, sau khi phân tích thì tỷ lệ tử vong do hai căn bệnh này là khá tương đồng, ngoại từ việc Covid-19 vẫn còn nguy hiểm hơn một chút so với nhóm người trên 40 tuổi.

Khi so sánh với các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng và tiêm nhắc lại vaccine Covid-19 thấp hơn, ví dụ như Hoa Kỳ thì số ca tử vong ở những nước này giảm chậm hơn nhiều so với Anh hoặc các nước tiêm phòng với tỷ lệ cao hơn. Điều này cũng góp phần minh chứng cho việc vaccine đóng một vai trò quan trọng trong việc làm suy giảm dịch bệnh, suy yếu virus,... Còn về phần cúm mùa, tỷ lệ tử vong được ước tính sẽ thay đổi đáng kể tùy thuộc vào mức độ tiêm chủng và độ tuổi của bệnh nhân.

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Vaccine đóng một vai trò quan trọng trong việc làm suy giảm dịch bệnh, suy yếu virus

Trước khi tiến hành chiến dịch tiêm chủng diện rộng, một nghiên cứu độc lập vào năm 2020 của Mỹ về thống kê số ca tử vong của cúm mùa và Covid-19 đã chỉ ra rằng Covid-19 gây ra sự nguy hiểm cao gấp 1,9 lần bệnh cúm mùa ở nhóm những người 60 tuổi. Còn ở Anh, nhóm người trên 40 tuổi nhưng chưa được tiêm chủng cúm thường xuyên thì tỷ lệ tử vong vì cúm lại cao hơn so với Covid-19. Theo đó, tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở tất cả các nhóm tuổi vào cuối tháng 1 là 0,14% và 0,04% đến 0,2% ở bệnh cúm.

Ảnh minh họa: Internet

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Từ khóa:   Covid-19 cúm mùa vaccine

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