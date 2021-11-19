Chương trình 'Ươm Mầm Hạnh Phúc' khởi động mùa VIII: Dành riêng cho các nhân viên y tế đang trăn trở với nỗi niềm mong con

Mới đây, ngày 18/11, Bệnh viện Mỹ Đức (TP.HCM) đã công bố chương trình "Ươm mầm hạnh phúc" lần thứ VIII năm 2021 với chủ đề "Khi thiên thần cũng có mơ ước" được thiết kế dành riêng cho các nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn, đang trăn trở với nỗi niềm mong con.

Trong mùa thứ VIII, Ươm Mầm Hạnh Phúc sẽ hỗ trợ 65 trường hợp tham gia điều trị - Ảnh: BTC

Chương trình mong muốn tôn vinh sự cống hiến của nhân viên y tế cũng như gửi lời tri ân đến các đồng nghiệp đã dành nhiều tâm sức giúp cả nước vượt qua giai đoạn dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Sẽ có 65 trường hợp tham gia điều trị - đây là số lượng cao nhất từ trước đến nay.