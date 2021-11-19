Chương trình 'Ươm Mầm Hạnh Phúc' khởi động mùa VIII: Dành riêng cho các nhân viên y tế đang trăn trở với nỗi niềm mong con

Chương trình năm nay được thiết kế dành riêng cho các nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn, đang trăn trở với nỗi niềm mong con với mong muốn tôn vinh sự cống hiến của nhân viên y tế cũng như gửi lời tri ân gửi đến các đồng nghiệp đã dành nhiều tâm sức giúp cả nước vượt qua giai đoạn dịch bệnh COVID-19 vừa qua.
- Thanh Hoá: Phát hiện trường hợp mắc Covid-19, hơn trăm học sinh và giáo viên cách ly tập trung ngay trong đêm
Mới đây, ngày 18/11, Bệnh viện Mỹ Đức (TP.HCM) đã công bố chương trình "Ươm mầm hạnh phúc" lần thứ VIII năm 2021 với chủ đề "Khi thiên thần cũng có mơ ước" được thiết kế dành riêng cho các nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn, đang trăn trở với nỗi niềm mong con.
Chương trình mong muốn tôn vinh sự cống hiến của nhân viên y tế cũng như gửi lời tri ân đến các đồng nghiệp đã dành nhiều tâm sức giúp cả nước vượt qua giai đoạn dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Sẽ có 65 trường hợp tham gia điều trị - đây là số lượng cao nhất từ trước đến nay.
"Ươm mầm hạnh phúc" là chương trình làm thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí dành cho các trường hợp có chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa thực hiện được.
Được khởi động từ năm 2014 đến nay, chương trình đã trải qua 7 mùa, thành công đồng hành với gần 300 cặp vợ chồng mong con có hoàn cảnh khó khăn để chạm đến ước mơ gia đình hạnh phúc. Tỉ lệ có thai sau thụ tinh trong ống nghiệm của chương trình là gần 70%. Số lượng cặp vợ chồng tham gia điều trị năm đầu tiên là 30 trường hợp, đến chương trình lần thứ 7 năm 2020 lên đến 60 trường hợp.
Với mong muốn tri ân lực lượng y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, chương trình năm nay dự kiến sẽ tiếp nhận và hỗ trợ 65 hồ sơ. Tham gia chương trình, các cặp vợ chồng nhân viên y tế sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí liên quan đến thụ tinh trong ống nghiệm (thuốc kích thích buồng trứng, thuốc chuẩn bị niêm mạc tử cung, thuốc hỗ trợ hoàng thể, chi phí chọc hút trứng, tạo phôi-nuôi cấy phôi, trữ lạnh phôi, chuyển phôi đông lạnh).
Chương trình bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 25/11 đến 6/12. Kết quả hồ sơ chính thức tham gia chương trình sẽ được công bố vào ngày 15/12. 65 hồ sơ đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ chính thức bắt đầu quá trình điều trị từ ngày 16/12 tại các cơ sở hệ thống IVFMD tại Bệnh viện Mỹ Đức, Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình (Đà Nẵng), Bệnh viện Đa Khoa Phuong Chi (Bình Dương).
Các cặp vợ chồng thuộc đối tượng tham gia có thể tải nội dung chương trình, tiêu chuẩn tham gia và mẫu đăng ký tại trang thông tin điện tử (website) hoặc Facebook Fanpage của IVFMD - Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức: