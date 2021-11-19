Chương trình 'Ươm Mầm Hạnh Phúc' khởi động mùa VIII: Dành riêng cho các nhân viên y tế đang trăn trở với nỗi niềm mong con

Tin y tế 19/11/2021 14:29

Chương trình năm nay được thiết kế dành riêng cho các nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn, đang trăn trở với nỗi niềm mong con với mong muốn tôn vinh sự cống hiến của nhân viên y tế cũng như gửi lời tri ân gửi đến các đồng nghiệp đã dành nhiều tâm sức giúp cả nước vượt qua giai đoạn dịch bệnh COVID-19 vừa qua.

Mới đây, ngày 18/11, Bệnh viện Mỹ Đức (TP.HCM) đã công bố chương trình "Ươm mầm hạnh phúc" lần thứ VIII năm 2021 với chủ đề "Khi thiên thần cũng có mơ ước" được thiết kế dành riêng cho các nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn, đang trăn trở với nỗi niềm mong con.

Uom Mam Hanh Phuc 1
Trong mùa thứ VIII, Ươm Mầm Hạnh Phúc sẽ hỗ trợ 65 trường hợp tham gia điều trị - Ảnh: BTC

Chương trình mong muốn tôn vinh sự cống hiến của nhân viên y tế cũng như gửi lời tri ân đến các đồng nghiệp đã dành nhiều tâm sức giúp cả nước vượt qua giai đoạn dịch bệnh Covid-19 vừa qua. Sẽ có 65 trường hợp tham gia điều trị - đây là số lượng cao nhất từ trước đến nay.

Uom Mam Hanh Phuc 2
Tiêu chuẩn tham gia chương trình năm nay - Ảnh: BTC

"Ươm mầm hạnh phúc" là chương trình làm thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí dành cho các trường hợp có chỉ định thụ tinh trong ống nghiệm nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên chưa thực hiện được.

Được khởi động từ năm 2014 đến nay, chương trình đã trải qua 7 mùa, thành công đồng hành với gần 300 cặp vợ chồng mong con có hoàn cảnh khó khăn để chạm đến ước mơ gia đình hạnh phúc. Tỉ lệ có thai sau thụ tinh trong ống nghiệm của chương trình là gần 70%. Số lượng cặp vợ chồng tham gia điều trị năm đầu tiên là 30 trường hợp, đến chương trình lần thứ 7 năm 2020 lên đến 60 trường hợp. 

Uom Mam Hanh Phuc 3
Chương trình 'Ươm mầm hạnh phúc' lần thứ VIII năm 2021 với chủ đề 'Khi thiên thần cũng có mơ ước' - Ảnh: BTC

Với mong muốn tri ân lực lượng y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, chương trình năm nay dự kiến sẽ tiếp nhận và hỗ trợ 65 hồ sơ. Tham gia chương trình, các cặp vợ chồng nhân viên y tế sẽ được miễn phí toàn bộ chi phí liên quan đến thụ tinh trong ống nghiệm (thuốc kích thích buồng trứng, thuốc chuẩn bị niêm mạc tử cung, thuốc hỗ trợ hoàng thể, chi phí chọc hút trứng, tạo phôi-nuôi cấy phôi, trữ lạnh phôi, chuyển phôi đông lạnh).

Chương trình bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 25/11 đến 6/12. Kết quả hồ sơ chính thức tham gia chương trình sẽ được công bố vào ngày 15/12. 65 hồ sơ đủ điều kiện tham gia chương trình sẽ chính thức bắt đầu quá trình điều trị từ ngày 16/12 tại các cơ sở hệ thống IVFMD tại Bệnh viện Mỹ Đức, Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình (Đà Nẵng), Bệnh viện Đa Khoa Phuong Chi (Bình Dương).

Các cặp vợ chồng thuộc đối tượng tham gia có thể tải nội dung chương trình, tiêu chuẩn tham gia và mẫu đăng ký tại trang thông tin điện tử (website) hoặc Facebook Fanpage của IVFMD - Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức:

https://ivfmd.vn/

https://www.facebook.com/IVFMD.Vietnam/

Phát hiện mới về thời điểm hiệu quả của vaccine chống nhiễm COVID-19 giảm về 0?

Phát hiện mới về thời điểm hiệu quả của vaccine chống nhiễm COVID-19 giảm về 0?

Nghiên cứu thực hiện trên 3,6 triệu người Thụy Điển tiêm vaccine AstraZeneca, vaccine Pfizer – BioNTech và vaccine Moderna.

Xem thêm
Từ khóa:   Chương trình Ươm mầm hạnh phúc Bệnh viện Mỹ Đức thụ tinh trong ống nghiệm

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 3 giờ 6 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 36 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại