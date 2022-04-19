Chú ý: Không nên cho trẻ vận động mạnh trong 3 ngày sau tiêm vaccine COVID-19

Khuyến cáo sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, các chuyên gia cho rằng, trẻ không nên vận động mạnh trong vòng 2-3 ngày.

Theo VTV đưa tin, hiện trên cả nước, công tác tiêm cho trẻ đang diễn ra thận trọng, không tiêm ồ ạt. Đồng thời có những tư vấn rõ ràng cho các phụ huynh nhằm đảm bảo trẻ sau tiêm sẽ được an toàn. Có con tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong đợt này, anh Trần Đình Khiêm (ngụ tại quận 5, TP.HCM) cho hay, vì đây là lần đầu con được tiêm vaccine ngừa COVID-19 nên anh xin tư vấn của bác sĩ khá kỹ càng để theo dõi con sau tiêm.

Trẻ sau khi tiêm vaccine COVID-19 nên tránh vận động mạnh - Ảnh: VTV Trao đổi với Vietnamnet, Ths.BSCKII Ngô Thị Hiếu Minh - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang chia sẻ, trẻ từ 5 đến dưới 11 tuổi thường có tâm lý sợ tiêm. Vì vậy trước khi đưa trẻ đi tiêm vắc xin, phụ huynh cần làm công tác tư tưởng cho con. Sự phân tích, động viên kịp thời sẻ giúp trẻ không bị streess về tâm lý. Ngoài ra, người giám hộ cần giữ sức khỏe ổn định cho trẻ trước, trong và sau khi tiêm. Sau tiêm, trẻ thường có các phản ứng thông thường như sốt, sưng đau tại chỗ tiêm, mệt mỏi… Cha mẹ hãy ở lại ít nhất 30 phút sau khi bé được tiêm và báo cho cán bộ y tế về tình trạng sức khỏe của con trước khi ra về.

Khi về nhà, phụ huynh cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu của trẻ. Nếu trẻ sốt cao trên 38.5 cho uống hạ sốt, uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây, vitamin, vi chất… để hệ miễn dịch hoạt động đáp ứng tốt nhất. Với trường hợp bé xuất hiện sưng, đau tại vết tiêm, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên đắp bất cứ vật gì lên vết tiêm tránh ảnh hưởng đến tác dụng vắc xin. Trường hợp bé sốt quá 24h, không đáp ứng thuốc hạ sốt, bứt rứt, khó thở, li bì… cần được đưa đến cơ sở y tế để xử trí, cấp cứu. “Tốt nhất sau tiêm 2 -3 ngày đầu sau tiêm, trẻ không nên vận động mạnh, chơi các trò chơi mất sức như đá bóng, chạy nhảy, bơi lội… Bởi vận động mạnh, bé sẽ có phản ứng quá mức gây khó thở, tim đập nhanh, mệt mỏi… Các triệu chứng này khiến chúng ta bị “nhiễu” khó phân biệt là do trẻ vận động mạnh hay do phản ứng với vắc xin” -Ths.BS Minh nói. Đồng quan điểm, BS Lê Kiến Ngãi - Trưởng khoa Dự phòng và Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng cho rằng, người nhà nên theo dõi sát, không cho trẻ vận động mạnh sau tiêm vắc xin Covid. Theo BS Ngãi, hoạt động thể lực cũng có thể kích thích các phản ứng bất lợi sau tiêm vắc xin Covid-19 ở trẻ. Có 4 mốc thời gian quan trọng để theo dõi trẻ sau tiêm chủng gồm 30 phút, 24 giờ, 3 ngày và 28 ngày. 4 mốc thời gian theo dõi này nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ sau khi tiêm vắc xin.

Theo dõi các phản ứng phụ sau tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi: Dấu hiệu nào cần đi viện ngay? Theo các chuyên gia, các phản ứng nghiêm trọng xảy ra ở nhóm tuổi từ 5-11 tuổi thấp hơn so với các nhóm tuổi khác nhưng phụ huynh cũng không nên chủ quan.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-y-khong-nen-cho-tre-van-dong-manh-trong-3-ngay-sau-tiem-vaccine-covid-19-463137.html