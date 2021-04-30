Ca dương tính ở Hà Nam nghi nhiễm biến chủng virus mới

Sở Y tế Đà Nẵng nhận định ca dương tính ở Hà Nam có khả năng mắc COVID-19 do nhiễm biến chủng virus mới có thời gian ủ bệnh kéo dài hơn 14 ngày, hoặc bệnh nhân có thể mắc COVID-19 trong quá trình di chuyển và sinh hoạt sau khi hoàn thành cách ly y tế tại Đà Nẵng.

Báo Tiền Phong đưa tin, tối ngày 29/4, ngành y tế TP.Đà Nẵng đã điều tra, cách ly y tế, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính ở Hà Nam. Cụ thể, 12 trường hợp là F1 ở quận Sơn Trà gồm 11 người làm nhiệm vụ tại khách sạn Alisia, 1 lái xe (từ khách sạn ra bến xe). Những trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly y tế tập trung tại khách sạn khác. Lực lượng chức năng cũng lập danh sách, liên lạc trực tiếp toàn bộ người trên xe khách Tân Kim Chi từ Đà Nẵng đi Hà Nam, gồm 34 hành khách, 2 lái xe, 1 phụ xe. Đồng thời cũng thông báo cho hành khách và các địa phương liên quan để cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó đã truy vết, cách ly y tế tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 10 người tại Đà Nẵng.

Đối với 4 hành khách là người Đà Nẵng đi cùng chuyến bay VJ3613 nhập cảnh từ Nhật Bản ngày 7/4 với bệnh nhân dù đã hoàn thành cách ly y tế ngày 21/4 nhưng đã được lấy mẫu xét nghiệm và tiếp tục theo dõi sức khỏe. Ảnh minh họa: Bộ Y tế Liên quan đến ca dương tính ở Hà Nam, Sở Y tế Đà Nẵng nhận định, có khả năng bệnh nhân mắc COVID-19 do nhiễm biến chủng virus mới có thời gian ủ bệnh kéo dài hơn 14 ngày, hoặc bệnh nhân có thể mắc COVID-19 trong quá trình di chuyển và sinh hoạt sau khi hoàn thành cách ly y tế tại Đà Nẵng.

Trước đó, nam bệnh nhân N.V.Đ. (28 tuổi, thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) từ Nhật Bản về Việt Nam trên chuyến bay VJ3613 hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng ngày 7/4. Có 222 khách nhập cảnh được kiểm tra, giám sát, kiểm dịch y tế và vận chuyển cách ly y tế tập trung tại 2 khách sạn trên địa bàn quận Sơn Trà. Tất cả phi hành đoàn và đội ngũ cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ tại cửa khẩu sân bay đều được trang bị trang phục bảo hộ và toàn bộ đã được xét nghiệm âm tính. Ngày 8/4, kết quả xét nghiệm lần 1 ngay sau khi cách ly của 222 hành khách có 218 trường hợp âm tính và 4 trường hợp dương tính. Khách sạn Alisia là nơi bệnh nhân dương tính ở Hà Nam cách ly - Ảnh Tiền Phong Cũng trong ngày hôm qua, Bộ Y tế đã đưa ra thông báo khẩn, yêu cầu các hành khách trên chuyến bay VJ3613 và trên xe khách Tân Kim Chi nhanh chóng khai báo y tế và tiến hành làm xét nghiệm.

Tình hình sức khỏe của lễ tân khách sạn và 4 chuyên gia Ấn Độ mắc COVID-19: Có tổn thương kính mờ nhưng chưa phải thở máy hay ôxy Đoàn chuyên gia gồm 11 người Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam cách ly tại Yên Bái đã ghi nhận 4 người mắc COVID-19, ngoài ra có 1 nhân viên lễ tân khách sạn nơi cách ly bị lây nhiễm. Hiện tại tình hình sức khỏe của những bệnh nhân này đang được theo dõi gắt gao.

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