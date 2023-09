Bộ Y tế công nhận kết quả test nhanh Covid-19 do người dân tự thực hiện

Trong bộ Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19 mới được ban hành, Bộ Y Tế cho biết sẽ công nhận kết quả test nhanh do người dân tự thực hiện hoặc người chăm sóc làm tại nhà.

Dân Trí đưa tin, Bộ Y Tế và ngày 14/3 đã ban hành Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19 cho cả hai đối tượng là người lớn và trẻ nhỏ. Trong đó, người dân được khuyến cáo là không được tự ý sử dụng các loại thuốc kháng virus (như Molnupiravir,…) hay kháng sinh, kháng viêm, đặc biệt là không xông cho trẻ em.

Kết quả test nhanh do người bệnh hoặc người chăm sóc thực hiện tại nhà sẽ được công nhận như kết quả của nhân viên y tế thực hiện - Ảnh: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM

Ngoài ra, Bộ Y Tế còn công nhận kết quả test nhanh Covid-19 do người dân tự thực hiện. Cụ thể, quy định này cho biết: F0 được điều trị tại nhà là người mắc Covid-19 được khẳng định nhiễm SARS-CoV-2 bằng xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên do bản thân hoặc người chăm sóc tự làm tại nhà hoặc do nhân viên y tế, cơ sở y tế thực hiện.

Ngoài ra, F0 muốn điều trị tại nhà phải là người không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ như sốt, ho khan, đau họng, nghẹt mũi, mệt mỏi, nhịp thở bình thường theo tuổi, SpO2 ≥ 96% khi thở khí trời,... và đặc biệt là không được có bệnh nền, hoặc có nhưng đang được điều trị ổn định.

Theo quy định cũ, test nhanh phải được thực hiện bởi nhân viên y tế hoặc người đang bị nghi nhiễm tự thực hiện nhưng phải dưới sự giám sát của nhân viên y tế - Ảnh: Dân Trí

Theo VnExpress, quy định này đã có nhiều thay đổi so với hồi tháng 12/2021. Cụ thể, Bộ Y tế quy định rằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên phải được thực hiện bởi nhân viên y tế hoặc người đang bị nghi nhiễm tự thực hiện nhưng phải dưới sự giám sát của nhân viên y tế trực tiếp hoặc từ xa.

Như vậy, người dân giờ đây nếu xét nghiệm PCR hoặc test nhanh ra dương tính thì có thể báo với cơ quan chức năng địa phương biết vì kết quả này sẽ được các cơ sở y tế công nhận.

Xem xét, hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19 Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người dân, người lao động gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

