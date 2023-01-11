Bé 2 tháng tuổi sốt cao nhiều ngày rồi hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn

Tin y tế 11/01/2023 08:47

Sáng ngày 10/1, gia đình thấy bệnh nhi lịm dần đi nên vội vàng đưa vào Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ để cấp cứu.

Theo thông tin từ VTV, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, 3 ngày nay, bệnh nhi bị sốt cao từng cơn. Bệnh nhi sốt 39 độ c, kèm ho, khò khè nên gia đình đưa đi khám bác sĩ tư nhân, chẩn đoán viêm phế quản, cho thuốc về điều trị theo đơn.

Uống thuốc được 2 ngày, bệnh nhi đỡ sốt, thở khò khè nhưng không đi ngoài, bụng trướng và bú kém hơn. Sáng ngày 10/1, gia đình thấy bệnh nhi lịm dần đi nên vội vàng đưa vào Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ để cấp cứu.

Khi đưa vào Khoa Cấp cứu, bệnh nhi đã hôn mê sâu, da môi tím tái toàn thân, SpO2 không đo được, chi lạnh, đồng tử giãn tối đa, tim ngừng đập, bụng chướng căng, gan lách không sờ thấy.

Sau 45 phút cấp cứu liên tục đồng thời kích hoạt báo động đỏ toàn viện, ê-kíp gồm các y bác sĩ Khoa Cấp cứu, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Khoa Sơ sinh đã tập trung cấp cứu bóp bóng, ép tim, tiêm thuốc trợ tim, bệnh nhi bắt đầu có nhịp tim trở lại và được đưa lên nằm điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, tiên lượng nặng.

Bé 2 tháng tuổi sốt cao nhiều ngày rồi hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn - Ảnh 1
Các bác sĩ tiến hành cấp cứu bệnh nhi - Ảnh: VTV

 

Theo thông tin từ báo Lao động, trẻ sinh đủ tháng, phát triển bình thường, không có tiền sử bệnh tật, ăn hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Ths.Bs Nguyễn Đức Long – Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ khuyến cáo: Đối với trẻ nhỏ dưới 3 tháng tuổi khi bị viêm đường hô hấp có thể có diễn biến rất nhanh, các cha mẹ cần lưu ý khi chăm trẻ.

Khi trẻ có các dấu hiệu sốt, khó thở, bỏ bú cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện hoặc các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám kịp thời. Đặc biệt, cần khám đúng các bác sĩ có chuyên môn về nhi khoa để tiên lượng tốt hơn và có phác đồ điều trị đúng, chính xác.

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