Anh đang ghi nhận tới 200.000 ca nhiễm biến chủng Omicron mỗi ngày?

Thủ tướng Boris Johnson cảnh báo, Anh đang đối mặt với "làn sóng thủy triều" của biến chủng Omicron và cho rằng tiêm 2 liều vaccine là không đủ.

Theo Sky News đưa tin, một mô hình dự đoán của cơ quan y tế Anh chỉ ra rằng nước này đang ghi nhận tới 200.000 ca nhiễm Omicron trong một ngày.

"Cơ quan An ninh y tế Vương quốc Anh (UKHSA) ước tính con số nhiễm biến chủng Omicron thực tế hàng ngày rơi vào khoảng 200.000 ca" - Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết trong phiên điều trần trước Quốc hội Anh.

Ông Javid nói thêm rằng, biến chủng Omicron đang chiếm hơn 20% số ca nhiễm mới ở Anh, 44% số ca bệnh ở London và sẽ sớm đánh bại Delta trở thành biến chủng thống trị tại nước này trong 48 giờ tới.

"Hiện tại mới chỉ có 4.713 được xác nhận ở Anh", ông Javid cho hay.

Trong nghiên cứu công bố tuần trước, UKHSA cảnh báo với tốc độ các ca mắc Omicron tăng gấp đôi sau 2-3 ngày như hiện nay, số ca mắc biến thể này tại Anh sẽ vượt ngưỡng 1 triệu vào cuối tháng 12 này.

Omicron đang lây lan chóng mặt ở Anh - Ảnh: Internet

Hôm 12/12, Thủ tướng Boris Johnson cảnh báo, Anh đang đối mặt với "làn sóng thủy triều" của biến chủng Omicron và cho rằng tiêm 2 liều vaccine là không đủ. Chương trình tăng cường phải tiến hành nhanh hơn vì các nhà khoa học vẫn chưa biết liệu chủng Omicron có ít nghiêm trọng hơn các chủng khác hay không.

"Một làn sóng thủy triều của Omicron đang đến. Và tôi e rằng bây giờ rõ ràng 2 liều vaccine đơn giản là không đủ để cung cấp mức độ bảo vệ mà tất cả chúng ta cần", ông Boris Johnson nói.

Anh cũng là quốc gia đầu tiên trên thế giới ghi nhận trường hợp tử vong vì biến chủng Omicron. Ông Sajid cảnh báo dù triệu chứng của các ca mắc biến chủng mới nhẹ hơn các chủng khác, tốc độ lây nhiễm cao của Omicron có thể khiến hệ thống y tế quá tải nếu chính phủ không hành động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/anh-dang-ghi-nhan-toi-200000-ca-nhiem-bien-chung-omicron-moi-ngay-441423.html