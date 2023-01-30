Ăn canh măng không nhai kỹ, người đàn ông phải nhập viện điều trị vì tắc ruột

Trong quá trình phẫu thuật nội soi, bác sĩ phát hiện ở ruột có khối rắn chắc, nghi ngờ tắc ruột do bã thức ăn. Kết quả cho thấy bã thức ăn từ măng khô.

Cụ thể thông tin từ VietNamNet cho hay, ngày 30/1, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Trưởng khoa Trưởng khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, Hà Nội, cho biết cụ ông 72 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng từng cơn, bí trung và tiểu tiện, buồn nôn.

Theo Zing News trước đó, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) tiếp nhận bệnh nhân Vũ Quang T. (59 tuổi, trú tại Trung Mầu, Gia Lâm, Hà Nội) nhập viện với triệu chứng đầy bụng, ăn uống khó tiêu, đau âm ỉ nóng rát vùng thượng vị. Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán tắc ruột có chỉ định nội soi gắp bã thức ăn ra khỏi dạ dày.

Trước đó, ngày 30 Tết, bệnh nhân có ăn canh măng lưỡi lợn hầm với xương. Do răng đã rụng gần hết, ông không thể nhai được kỹ khiến măng không tiêu được tắc ở ruột.

Sau 90 phút, kíp nội soi do bác sĩ Vũ Huy Hiền, Trưởng khoa Thăm dò chức năng, tiến hành đã lấy được khoảng một lạng măng.

Bác sĩ Hiền cho biết: “Các bác sĩ không thể cắt nhỏ được khối bã thức ăn để những miếng nhỏ này đi xuống ruột mà phải nội soi gắp từng mảnh ra ngoài. Trường hợp u bã thức ăn nếu không gắp kịp thời sẽ gây viêm loét dạ dày hoặc trôi xuống ruột gây tắc ruột”.

Bệnh nhân T. cho biết gần đây thường xuyên ăn măng, sau đó xuất hiện tình trạng đầy bụng khó tiêu, đau bụng dữ dội nên phải nhập viện.

Cẩn trọng khi ăn măng. Ảnh: Internet

Theo bác sĩ Hiền, khối bã thức ăn thường hình thành khi thực phẩm có nhiều chất tanin như hồng ngâm, xoài xanh, ổi… và thức ăn có nhiều chất bã xơ như măng, rau muống, cam, bưởi, quýt, mít, ngô...

Đặc biệt, nếu ăn khi đói, dạ dày còn trống rỗng, nồng độ HCl cao, hoa quả có nhiều chất xơ, nhiều nhựa dễ bị kết tủa làm kết dính các sợi xơ thực vật, tạo thành khối bã rắn chắc. Bên cạnh đó, thói quen ăn quá nhanh, nhai không kỹ là một trong những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ gây tắc ruột do bã thức ăn.

Nếu không được xử trí kịp thời, tắc ruột do ứ đọng bã thức ăn có thể gây biến chứng hoại tử ruột, thủng ruột, viêm màng bụng, nhiễm trùng, nhiễm độc toàn thân, dẫn tới tử vong.

Ngoài ra, trong dịp Tết, người dân thường tiêu thụ nhiều đồ ăn mặn khiến cơ thể tăng hấp thu nước ở ống tiêu hóa, đặc biệt là đại tràng. Hiện tượng này sẽ làm cho khối phân bị "vắt" kiệt nước, rắn, di chuyển rất khó khăn, làm tăng nguy cơ tắc ruột.

Bệnh nhân bị tắc ruột thường xuất hiện các triệu chứng như đau bụng từng cơn, đau vùng thượng vị, nôn. Khi có những biểu hiện này, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.

Để phòng nguy cơ tạo khối bã thức ăn đường tiêu hóa và tránh tắc ruột, bác sĩ khuyến cáo các gia đình cần lưu ý khi ăn uống nên nấu chín, ninh nhừ thức ăn cho trẻ nhỏ và người cao tuổi. Chỉ nên ăn các món có nhiều nhựa như ổi, hồng ngâm, măng khô khi no. Uống đủ nước, ít nhất là 2 lít mỗi ngày; tập thể dục đều đặn để giúp ruột được kích thích, dễ dàng co bóp và lưu thông tốt.