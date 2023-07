Theo Sức khỏe và đời sống, sáng 30/1, cả nước chỉ còn 1 bệnh nhân COVID-19 nặng. Đây là lần thứ 2 số bệnh nhân COVID-19 thấp nhất trong 2 năm qua. Tuy nhiên, Ủy ban Khẩn cấp về COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định giai đoạn khẩn cấp đại dịch vẫn chưa kết thúc.

Đến nay tổng số người mắc COVID-19 đã khỏi ở nước ta là: 10.612.444 ca. Trong số các trường hợp đang theo dõi, giám sát hiện cả nước chỉ còn 1 bệnh nhân nặng đang điều trị thở oxy. Đây là thời điểm có số bệnh nhân nặng thấp nhất thứ 2 trong tháng 1/2023 (ngày 20/1, cả nước không còn bệnh nhân nặng nào điều trị, các ngày khác từ vài ca đến 9-10 ca/ ngày). Đến nay tròn 29 ngày Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do mắc COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN). Ngày 29/1, Sở Y tế TP.HCM có báo cáo gửi Bộ Y tế và UBND TP HCM về hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, hệ thống giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) xác nhận không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào trong ngày 28/1. Đây là ngày thứ hai sau hai năm, TP.HCM ghi nhận không có ca COVID-19 nào (trước đó là ngày 26/1/2023). Các ngày khác số ca mắc COVID-19 của TP HCM cũng khá ít, chỉ một vài ca.