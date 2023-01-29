Xuất huyết não cấp tính, 3 bệnh nhân phải điều trị trong đêm

Tin y tế 29/01/2023 16:00

Các bác sĩ đã cấp cứu xuyên đêm cho 3 bệnh nhân xuất huyết não cấp tính do vỡ phình động mạch.

Theo VTV News, PGS.TS Vũ Đăng Lưu, Giám đốc Trung tâm Điện quang - Bệnh viện Bạch Mai cùng các bác sĩ trong trung tâm phối hợp với các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) thực hiện can thiệp cấp cứu thành công 3 bệnh nhân xuất huyết não do vỡ phình động mạch não trong đêm 27/1/2023.

Cả 3 bệnh nhân đều có biểu hiện đau dữ dội đầu vùng gáy, không lan, kèm bủn rủn tay chân, khó thăng bằng, vã mồ hôi, không sốt, không liệt.

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Người lớn tuổi, cao huyết áp, hút thuốc lá, dị dạng mạch máu não... có nguy cơ gặp túi phình động mạch . Ảnh: Zing News

Kết quả chụp CT mạch não cho hình ảnh xuất huyết não do vỡ túi phình động mạch não. 3 bệnh nhân được các chuyên gia can thiệp thành công, túi phình đã được nút tắc hoàn toàn.

Theo Zing News, phình động mạch não là các vùng yếu, lồi ra ở thành mạch. Vỡ túi phình gây xuất huyết khoang dưới nhện hay trong não, cực kỳ nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng. Do đó, việc phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm sẽ giúp giảm tỉ lệ tử vong cũng như biến chứng.

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Tiến hành can thiệp nút tắc mạch máu cho bệnh nhân. Ảnh: VTV

Các yếu tố nguy cơ có túi phình cần tầm soát, theo dõi bao gồm lớn tuổi, cao huyết áp, hút thuốc lá, dị dạng mạch máu não, gia đình có người bị túi phình… Ngoài ra, người dân cần lưu ý các triệu chứng khi túi phình vỡ như đau đầu dữ dội, nôn, cứng gáy, lơ mơ… và nhanh chóng đến bệnh viện để được điều trị sớm nhất.

Phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm giảm tỉ lệ tử vong và biến chứng. Ngoài ra, các yếu tố nguy cơ có túi phình cần tầm soát, theo dõi là: tuổi lớn, huyết áp cao, hút thuốc lá, dị dạng mạch máu não, gia đình có người bị túi phình…

 

 

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