Từng 'gây bão' mạng với kênh Youtube, Bà Tân Vlog nói gì khi bị 'chê' hết thời?

"Xin chào các cháu", "cuộc đời bà gần 60 nồi bánh chưng", "các cháu có thấy bà ngầu không"... là những câu nói từng lan truyền nhanh chóng khắp cõi mạng thời một thời.

Bà Tân Vlog , tên thật là Nguyễn Thị Tân (56 tuổi, trú tại xóm Chùa, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, Bắc Giang). Hơn 4 năm trước, bà Tân Vlog là cái tên từng "gây bão" mạng với kênh Youtube nổi đình nổi đám, kiếm tiền gây choáng với những video chuyên về nấu các món ăn "siêu to khổng lồ".

Theo thông tin từ báo Dân trí, bà Tân Vlog cho biết, sau khi nổi tiếng, cuộc sống của bà thay đổi rất nhiều, gia đình sung túc và đỡ vất vả hơn. Bà cũng có nhiều khách đến nhà chơi, chụp ảnh, phỏng vấn.

Đỉnh điểm, bà Tân Vlog từng làm nên kỳ tích khi cán mốc 1 triệu người đăng ký theo dõi trên YouTube và đạt "nút vàng" chỉ sau 13 ngày hoạt động. Bà còn được xác lập kỷ lục "Người phụ nữ là nông dân được nút vàng YouTube trong thời gian nhanh nhất tại Việt Nam". Tuy nhiên, sau giai đoạn nổi như "người showbiz", bà Tân hiện ít sản xuất clip mà trở về cuộc sống bình thường, vẫn làm ruộng, chăn nuôi như trước.

Bà cũng kể, thời điểm bất ngờ thành hiện tượng mạng, hàng ngày ngoài việc nấu ăn để làm clip, bà vẫn duy trì công việc đồng áng, chăn nuôi cùng gia đình như bình thường. Vậy nên lúc thoái trào, không mấy khi ghi hình, livestream nữa, cuộc sống thường nhật với bà cũng không khác mấy. Bà cho rằng nổi tiếng đến mấy rồi cũng có lúc "hết thời". Do đó, bà Tân vẫn duy trì thói quen như trước khi chưa nổi tiếng, vẫn là người nông dân giản dị thôi.

Nói về việc những clip chế biến món ăn "siêu to khổng lồ" từng gây bão trên mạng giờ không còn nhiều người tương tác như trước, bà bình thản đáp: "Chắc có lẽ tôi đã hết thời".

Bình thản nói về sự "đi xuống" của mình, người phụ nữ nông dân dáng người nhỏ bé cũng khá thoải mái khi nhắc lại khoảng thời gian vướng phải lùm xùm liên quan đến việc làm các clip về món ăn không đảm bảo vệ sinh. Bà Tân cho biết, thời điểm đó đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi. Bà trải lòng: "Đó cũng là bài học với tôi, để lại chút tiếc nuối khiến tôi suy nghĩ nhiều. Tuy buồn nhưng tôi luôn lạc quan. Mình hết thời, làm nội dung không còn hấp dẫn, được giới trẻ quan tâm, theo dõi nữa thì cũng vui vẻ đón nhận thôi. Tôi không tiếc vì mình "hết thời" mà có tiếc cũng không làm gì được, cứ lạc quan để cuộc sống nhẹ nhàng. Ai đứng yên mãi một chỗ được, ai cũng sẽ già đi và hết thời cả, có người lớn lên sẽ có người già đi, có cái mới sẽ có cái cũ. Lúc nổi tiếng hay bây giờ tôi đều chưa từng tham vọng hay mơ mộng về điều gì. Cái gì đến sẽ đến".

Bà Tân Vlog từng là cái tên "gây bão" MXH một thời vì những món ăn "siêu to khổng lồ"

Được lập ra vào ngày 8/2/2019 nhưng mãi đến đầu tháng 5/2020, kênh YouTube của bà Tân mới chính thức đăng tải nội dung đầu tiên. Ngay sau đó, tài khoản Youtube của bà Tân Vlog được trao kỷ lục Việt Nam “Người phụ nữ là nông dân được Nút vàng Youtube trong thời gian nhanh nhất tại Việt Nam” khi kênh này đã đạt 1 triệu lượt đăng ký chỉ sau 20 ngày hoạt động.

Theo thống kê từ trang dữ liệu Social Blade, kênh YouTube “Bà Tân Vlog” được thành lập từ năm 2018, với 430 video đã đăng tải và có hơn 986 triệu lượt xem.

Social Blade ước tính, mỗi tháng kênh có thể mang về thu nhập từ 965 đến 15.400 USD (từ 22 triệu tới hơn 361 triệu đồng). Số tiền hàng năm kênh có thể thu về là 11.600 đến 185.200 USD (tương đương khoảng 27 triệu đồng tới hơn 4,3 tỷ đồng). Tuy nhiên, đây chỉ là một con số tham khảo, chưa phản ánh thực tế thu nhập thực tế vì số tiền YouTube chi trả cho mỗi quốc gia khác nhau. Trung bình mỗi ngày kênh YouTube của bà Tân có thêm hơn 128.000 lượt xem và mang về từ 32 - 515 USD.