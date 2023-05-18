Từng 'gây bão' mạng với kênh Youtube, Bà Tân Vlog nói gì khi bị 'chê' hết thời?

Tin tức giải trí 18/05/2023 12:29

Bà Tân Vlog từng là cái tên "gây bão" mạng xã hội một thời vì những món ăn "siêu to khổng lồ" và những câu nói cộp mác hết sức đáng yêu của người phụ nữ U60.

Bà Tân Vlog, tên thật là Nguyễn Thị Tân (56 tuổi, trú tại xóm Chùa, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, Bắc Giang). Hơn 4 năm trước, bà Tân Vlog là cái tên từng "gây bão" mạng với kênh Youtube nổi đình nổi đám, kiếm tiền gây choáng với những video chuyên về nấu các món ăn "siêu to khổng lồ".

"Xin chào các cháu", "cuộc đời bà gần 60 nồi bánh chưng", "các cháu có thấy bà ngầu không"... là những câu nói từng lan truyền nhanh chóng khắp cõi mạng thời một thời.

Đỉnh điểm, bà Tân Vlog từng làm nên kỳ tích khi cán mốc 1 triệu người đăng ký theo dõi trên YouTube và đạt "nút vàng" chỉ sau 13 ngày hoạt động. Bà còn được xác lập kỷ lục "Người phụ nữ là nông dân được nút vàng YouTube trong thời gian nhanh nhất tại Việt Nam". Tuy nhiên, sau giai đoạn nổi như "người showbiz", bà Tân hiện ít sản xuất clip mà trở về cuộc sống bình thường, vẫn làm ruộng, chăn nuôi như trước.

Từng 'gây bão' mạng với kênh Youtube, Bà Tân Vlog nói gì khi bị 'chê' hết thời? - Ảnh 1Từng 'gây bão' mạng với kênh Youtube, Bà Tân Vlog nói gì khi bị 'chê' hết thời? - Ảnh 2
Bà Tân hiện tại không còn sản xuất nhiều clip như trước

Theo thông tin từ báo Dân trí, bà Tân Vlog cho biết, sau khi nổi tiếng, cuộc sống của bà thay đổi rất nhiều, gia đình sung túc và đỡ vất vả hơn. Bà cũng có nhiều khách đến nhà chơi, chụp ảnh, phỏng vấn. 

Bà cũng kể, thời điểm bất ngờ thành hiện tượng mạng, hàng ngày ngoài việc nấu ăn để làm clip, bà vẫn duy trì công việc đồng áng, chăn nuôi cùng gia đình như bình thường. Vậy nên lúc thoái trào, không mấy khi ghi hình, livestream nữa, cuộc sống thường nhật với bà cũng không khác mấy. Bà cho rằng nổi tiếng đến mấy rồi cũng có lúc "hết thời". Do đó, bà Tân vẫn duy trì thói quen như trước khi chưa nổi tiếng, vẫn là người nông dân giản dị thôi.

Nói về việc những clip chế biến món ăn "siêu to khổng lồ" từng gây bão trên mạng giờ không còn nhiều người tương tác như trước, bà bình thản đáp: "Chắc có lẽ tôi đã hết thời".

Bình thản nói về sự "đi xuống" của mình, người phụ nữ nông dân dáng người nhỏ bé cũng khá thoải mái khi nhắc lại khoảng thời gian vướng phải lùm xùm liên quan đến việc làm các clip về món ăn không đảm bảo vệ sinh. Bà Tân cho biết, thời điểm đó đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi. Bà trải lòng: "Đó cũng là bài học với tôi, để lại chút tiếc nuối khiến tôi suy nghĩ nhiều. Tuy buồn nhưng tôi luôn lạc quan. Mình hết thời, làm nội dung không còn hấp dẫn, được giới trẻ quan tâm, theo dõi nữa thì cũng vui vẻ đón nhận thôi. Tôi không tiếc vì mình "hết thời" mà có tiếc cũng không làm gì được, cứ lạc quan để cuộc sống nhẹ nhàng. Ai đứng yên mãi một chỗ được, ai cũng sẽ già đi và hết thời cả, có người lớn lên sẽ có người già đi, có cái mới sẽ có cái cũ. Lúc nổi tiếng hay bây giờ tôi đều chưa từng tham vọng hay mơ mộng về điều gì. Cái gì đến sẽ đến".

Từng 'gây bão' mạng với kênh Youtube, Bà Tân Vlog nói gì khi bị 'chê' hết thời? - Ảnh 3
Bà Tân Vlog từng là cái tên "gây bão" MXH một thời vì những món ăn "siêu to khổng lồ"

Được lập ra vào ngày 8/2/2019 nhưng mãi đến đầu tháng 5/2020, kênh YouTube của bà Tân mới chính thức đăng tải nội dung đầu tiên. Ngay sau đó, tài khoản Youtube của bà Tân Vlog được trao kỷ lục Việt Nam “Người phụ nữ là nông dân được Nút vàng Youtube trong thời gian nhanh nhất tại Việt Nam” khi kênh này đã đạt 1 triệu lượt đăng ký chỉ sau 20 ngày hoạt động.

Theo thống kê từ trang dữ liệu Social Blade, kênh YouTube “Bà Tân Vlog” được thành lập từ năm 2018, với 430 video đã đăng tải và có hơn 986 triệu lượt xem.

 

Social Blade ước tính, mỗi tháng kênh có thể mang về thu nhập từ 965 đến 15.400 USD (từ 22 triệu tới hơn 361 triệu đồng). Số tiền hàng năm kênh có thể thu về là 11.600 đến 185.200 USD (tương đương khoảng 27 triệu đồng tới hơn 4,3 tỷ đồng). Tuy nhiên, đây chỉ là một con số tham khảo, chưa phản ánh thực tế thu nhập thực tế vì số tiền YouTube chi trả cho mỗi quốc gia khác nhau. Trung bình mỗi ngày kênh YouTube của bà Tân có thêm hơn 128.000 lượt xem và mang về từ 32 - 515 USD.

Con trai bà Tân Vlog gây tranh cãi khi bán mật ong hoa vải với giá 107.000 đồng/lít, chính quyền nói gì?

Con trai bà Tân Vlog gây tranh cãi khi bán mật ong hoa vải với giá 107.000 đồng/lít, chính quyền nói gì?

Sau khi phóng sự về hành vi làm giả mật ong từ đường và mạch nha được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, hàng loạt video bán mật ong hoa vải giá 215.000 đồng/2 lít trên TikTok của Hưng Vlog đã bất ngờ biến mất.

Xem thêm
Từ khóa:   Bà Tân Vlog Youtuber con trai bà Tân Vlog

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 25 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43