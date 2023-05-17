Con trai bà Tân Vlog gây tranh cãi khi bán mật ong hoa vải với giá 107.000 đồng/lít, chính quyền nói gì?

Tin tức giải trí 17/05/2023 11:59

Sau khi phóng sự về hành vi làm giả mật ong từ đường và mạch nha được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, hàng loạt video bán mật ong hoa vải giá 215.000 đồng/2 lít trên TikTok của Hưng Vlog đã bất ngờ biến mất.

Thời gian vừa qua, trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện nhiều tài khoản bán mật ong với xuất xứ khác nhau như mật ong hoa nhãn, mật ong hoa vải, mật ong rừng... với nhiều mức giá bán khác nhau từ 150.000 đồng/lít - 500.000 đồng/lít.

Trong số đó, Hưng Vlog - một YouTuber, TikToker nổi tiếng cũng lấn sân vào chợ mạng và bán một số mặt hàng trên TikTok bao gồm cả "mật ong hoa vải". Anh bán mật ong hoa vải với giá công khai là 215.000 đồng/2 lít mật ong kèm theo freeship. Tính ra, mỗi lít mật ong được bán ra với giá 107.000 đồng.

Con trai bà Tân Vlog gây tranh cãi khi bán mật ong hoa vải với giá 107.000 đồng/lít, chính quyền nói gì? - Ảnh 1
Con trai bà Tân Vlog xóa clip bán mật ong hoa vải

Trong các phiên livestream, Hưng Vlog vừa chiết mật ong từ thùng inox lớn vào chai nhựa 1 lít vừa quảng cáo và cam kết đảm bảo chất lượng mật ong mình bán. Để củng cố thêm niềm tin cho khách hàng, tại khu vực con trai Bà Tân Vlog ngồi livestream còn có rất nhiều ong mật bay vo ve xung quanh, và đậu ngay chỗ vòi bơm mật.

Đáng chú ý, mới đây, các nền tảng MXH đã phát lại phóng sự của VTV24 từng được phát sóng vào tháng 6/2022 với tiêu đề "Bắt quả tang cơ sở sản xuất hơn 2.000 lít mật ong giả từ đường" đã khiến dân mạng xôn xao. Theo đó, đội quản lý thị trường số 24, Cục quản lý thị trường TP.HN phối hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Hoài Đức đã bắt quả tang cơ sở đang sản xuất mật ong từ đường, nha và nước cốt mạch nha, pha theo tỉ lệ.

Ngay sau khi đoạn clip trên được lan truyền, nhiều dân mạng nhanh chóng phát hiện ra, Hưng Vlog đã xóa hết các video quảng cáo "mật ong hoa vải" trên nền tảng TikTok. Trên kênh TikTok cá nhân, Hưng Vlog chỉ để lại những đoạn video cập nhật cuộc sống đời thường và những món ăn vặt khác được anh rao bán.

Con trai bà Tân Vlog gây tranh cãi khi bán mật ong hoa vải với giá 107.000 đồng/lít, chính quyền nói gì? - Ảnh 2Con trai bà Tân Vlog gây tranh cãi khi bán mật ong hoa vải với giá 107.000 đồng/lít, chính quyền nói gì? - Ảnh 3
Hưng Vlog tên thật Nguyễn Văn Hưng, bắt đầu làm YouTube từ năm 2017 với nhiều nội dung hài hước trêu chọc mẹ và các thử thách độc, lạ

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch UBND xã Xuân Hương, cho biết chính quyền mới nắm được thông tin về những ồn ào liên quan đến anh Nguyễn Văn Hưng (tức Hưng Vlog - PV), người dân trên địa bàn.

Theo ông Nam, trước đây ông chỉ nắm được anh Hưng là YouTuber, chưa nắm được việc anh bán mật ong trên mạng. Chính quyền cũng vừa nắm được những ồn ào của Hưng Vlog sau khi phóng viên phản ánh. Sắp tới, địa phương sẽ tiến hành kiểm tra để xác minh các thông tin này.

Theo tìm hiểu, hiện nay, trên thị trường, mật ong hoa vải có giá dao động từ 210.000 - 400.000 đồng/lít tùy loại.

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Từ khóa:   Bà Tân Vlog Hưng Vlog con trai bà Tân Vlog

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