Trước thềm Việt Nam - UAE, dàn sao Việt cổ vũ 200% tinh thần, chiếm spotlight nhất là 'cổ động viên nhí' nhà Đông Nhi

Tin tức giải trí 15/06/2021 19:23

Dàn sao Việt cũng vô cùng háo hức, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cổ động cho trận đấu tối nay của đội tuyển Việt Nam và UAE.

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại bảng 3 của World Cup, đây là niềm tự hào vô cùng lớn. Vì vậy, hàng triệu người dân đều trông chờ vào trận đấu Việt Nam - UAE vào lúc 23h45 tối nay. Dàn sao Việt cũng náo nức không kém, khắp trang mạng xã hội đều tràn ngập màu cờ đỏ, sao vàng.

Trong thời điểm đang nóng dần lên, các nghệ sĩ, hoa hậu đăng tải nhiều bài cổ vũ, khích lệ tinh thần cho các cầu thủ tuyển Việt Nam. Đáng yêu nhất là loạt biểu cảm cổ vũ nồng nhiệt của nhóc tỳ nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Bây giờ, hãy cùng điểm qua loạt sao Việt gửi lời chúc gì nhé: 

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Nhóc tỳ nhà Đông Nhi cổ vũ tinh thần các anh cầu thủ tới 200% sức lực - Ảnh: Chụp màn hình  
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Dù ở khu cách ly tập trung, hoa hậu Khánh Vân vẫn không quên rủ rê người hâm mộ xem trận đấu Việt Nam - UAE tối nay - Ảnh: FBNV
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Hoa hậu Tiểu Vy rủ rê cả mạng xã hội để động viên tinh thần cho đội tuyển nước nhà - Ảnh: FBNV 
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Tự Long có niềm tin Việt Nam lại chiến thắng vẻ vang - Ảnh: FBNV
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Hoa hậu Đỗ Thị Hà tham gia dự đoán tỷ số cho trận đấu tối nay là 1 - 0 nghiêng về đội Việt Nam - Ảnh: FBNV
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Á hậu Kim Duyên cũng cổ vũ hết mình cho các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam - Ảnh: FBNV

Tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất - UAE. Nhiều người dân tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục dành chiến thắng. Các bạn nhớ theo dõi từng phút của trận đấu quan trọng tối nay để góp thêm tinh thần cho các cầu thủ nhé!  

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