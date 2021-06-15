Trước thềm Việt Nam - UAE, dàn sao Việt cổ vũ 200% tinh thần, chiếm spotlight nhất là 'cổ động viên nhí' nhà Đông Nhi

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại bảng 3 của World Cup, đây là niềm tự hào vô cùng lớn. Vì vậy, hàng triệu người dân đều trông chờ vào trận đấu Việt Nam - UAE vào lúc 23h45 tối nay. Dàn sao Việt cũng náo nức không kém, khắp trang mạng xã hội đều tràn ngập màu cờ đỏ, sao vàng.

Trong thời điểm đang nóng dần lên, các nghệ sĩ, hoa hậu đăng tải nhiều bài cổ vũ, khích lệ tinh thần cho các cầu thủ tuyển Việt Nam. Đáng yêu nhất là loạt biểu cảm cổ vũ nồng nhiệt của nhóc tỳ nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Bây giờ, hãy cùng điểm qua loạt sao Việt gửi lời chúc gì nhé: