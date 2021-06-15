Trước thềm Việt Nam - UAE, dàn sao Việt cổ vũ 200% tinh thần, chiếm spotlight nhất là 'cổ động viên nhí' nhà Đông Nhi

Dàn sao Việt cũng vô cùng háo hức, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cổ động cho trận đấu tối nay của đội tuyển Việt Nam và UAE.
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Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại bảng 3 của World Cup, đây là niềm tự hào vô cùng lớn. Vì vậy, hàng triệu người dân đều trông chờ vào trận đấu Việt Nam - UAE vào lúc 23h45 tối nay. Dàn sao Việt cũng náo nức không kém, khắp trang mạng xã hội đều tràn ngập màu cờ đỏ, sao vàng.
Trong thời điểm đang nóng dần lên, các nghệ sĩ, hoa hậu đăng tải nhiều bài cổ vũ, khích lệ tinh thần cho các cầu thủ tuyển Việt Nam. Đáng yêu nhất là loạt biểu cảm cổ vũ nồng nhiệt của nhóc tỳ nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Bây giờ, hãy cùng điểm qua loạt sao Việt gửi lời chúc gì nhé:
Tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu với Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất - UAE. Nhiều người dân tin rằng Việt Nam sẽ tiếp tục dành chiến thắng. Các bạn nhớ theo dõi từng phút của trận đấu quan trọng tối nay để góp thêm tinh thần cho các cầu thủ nhé!