Vào ngày 8/10, người thân của Hồ Ngọc Hà phát hiện trong biệt thự nằm trên đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền ( TP Thủ Đức) có nhiều đồ đạc bị xáo trộn, sau khi kiểm tra phát hiện bị mất nhiều tài sản có giá trị. Xem chi tiết

Trong tuần qua, bầu show Michael Nguyen đã chia sẻ nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà bệnh nặng nên không thể biểu diễn trong đêm nhạc Love song tại San Jose, Califfornia vào hôm 9/10 (giờ địa phương). Ban tổ chức chương trình xin lỗi khán giả và đưa ra hai phương án giải quyết, hoàn tiền hoặc đổi vé sang show New Year vơi Lệ Quyên ngày 31/12.

Khi được hỏi về cat-xê, chương trình chia sẻ với báo chí giọng ca 1995 không đặt nặng vấn đề nhưng vẫn nhận cat-xê. Xem chi tiết

Mới đây, khán giả và cộng đồng fan cuả Hoài Lâm đã chia sẻ trên mạng xã hội thông tin nam ca sĩ đi diễn trở lại sau thời gian dài dừng hoạt động. Cụ thể, phía đơn vị mời Hoài Lâm đi diễn trở lại xác nhận thông tin này là sự thật, show diễn sẽ tổ chức vào ngày 15/10, ngoài ra còn có thêm Bạch Công Khanh cùng biểu diễn.

Cuộc sống Đàm Vĩnh Hưng ra sao sau khi công khai con ruột

Sau hơn 3 năm giấu kín, Đàm Vĩnh Hưng quyết định đưa con trai ruột ra ánh sáng vào tối 2/10. Nam ca sĩ cho biết đây là thời điểm thích hợp để chia sẻ thông tin này. Thời gian qua, nam ca sĩ không công khai là vì muốn bảo vệ con khỏi dư luận. Dù vậy, Đàm Vĩnh Hưng vẫn bất ngờ trước sự đón nhận tích cực của khán giả, đặc biệt pé Polo Huỳnh trở thành 1 trong những nhóc tì được yêu thích nhất showbiz. Từ khi công khai, nam ca sĩ vui vẻ lạc quan hơn.

Đàm Vĩnh Hưng vui vẻ, lạc quan hơn sau khi công khai bé Polo Huỳnh - Ảnh: Internet

Sau khi trở thành "bố bỉm", Đàm Vĩnh Hưng không ngại mặc đồ xuề xòa, tóc tai rối bời để ân cần chăm sóc, quan tâm tới bé Polo. Xem chi tiết

"Nữ hoàng dân ca" Cẩm Ly từng mắc bạo bệnh suýt bỏ hát, tuổi 52 an yên cùng gia đình trong biệt thự triệu đô

Ít ai biết, nữ ca sĩ Cẩm Ly từng phải đối mặt với biến cố lớn khi được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh viêm xoang nặng. Căn bệnh khiến cô phải dừng hoàn toàn các dự án âm nhạc để chuyên tâm điều trị. Những ngày tháng nằm trên giường bệnh, đối diện với nguy cơ mất giọng vĩnh viễn là cú sốc lớn với cô.

Cẩm Lý suýt bỏ hát vì bệnh viêm xoang nặng - Ảnh: Internet

Nữ ca sĩ từng cho biết thâm chí cô đã suy nghĩ đến việc giải nghệ, từ biệt khán giả. Xem chi tiết.

Xác nhận kết hôn, Đỗ Mỹ Linh tung luôn ảnh cưới bên con trai bầu Hiển: cặp đôi trời sinh tháng 10!

Mới đây, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chính thức công khai ngày vui về hôn lễ với mọi người. Đây là lần đầu tiên cô nói về chuyện tình yêu sau 2 năm hẹn hò với thiếu gia Đỗ Vinh Quang, con trai bầu Hiển.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - thiếu gia Đỗ Vinh Quang (Ảnh: Internet)

Đỗ Mỹ Linh cho biết bản thân là người sống cảm xúc nên không thể thiếu tình yêu. Nhờ bạn trai, nàng hậu tự cảm thấy mình bớt trẻ con, trước mọi vấn đề đều suy nghĩ, tính toán rất kĩ. Hiện, cô sẵn sàng mọi thứ để làm vợ, làm mẹ trong tương lai. Xem chi tiết