“Nữ hoàng dân ca” Cẩm Ly từng mắc bạo bệnh suýt bỏ hát, tuổi 52 an yên bên gia đình trong biệt thự triệu đô

Hậu trường 12/10/2022 11:24

Ở thời điểm hiện tại, "nữ hoàng dân ca" Cẩm Ly không còn xuất hiện trên sân khấu. Tuy nhiên, sự yêu thích, hâm mộ của công chúng đến với nữ ca sĩ là không hề phai nhạt.

Cẩm Ly là một trong những giọng ca được yêu thích, mến mộ từ số đông khán giả. Trong suốt sự nghiệp của mình, cô từng thử sức ở nhiều thể loại âm nhạc, từ nhạc trẻ, dân ca đến bolero, cải lương, hồ quảng... Nữ ca sĩ tâm sự cô luôn nỗ lực, không ngừng cống hiến dù bất kỳ thời điểm nào trong sự nghiệp. 

“Nữ hoàng dân ca” Cẩm Ly từng mắc bạo bệnh suýt bỏ hát, tuổi 52 an yên bên gia đình trong biệt thự triệu đô - Ảnh 1

Cẩm Ly là một trong những ngôi sao hiếm hoi giữ được sức nóng sau hàng chục năm vào nghề. (Ảnh: FB Cẩm Ly)

Thế nhưng, ít ai biết Cẩm Ly từng phải đối mặt với biến cố lớn khi được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh viêm xoang nặng. Căn bệnh khiến cô phải dừng hoàn toàn các dự án âm nhạc để chuyên tâm điều trị. Những ngày tháng nằm trên giường bệnh, đối diện với nguy cơ mất giọng vĩnh viễn là cú sốc lớn với cô.Nữ ca sĩ từng cho biết thậm chí cô đã suy nghĩ việc phải giải nghệ, từ biệt khán giả. 

“Nữ hoàng dân ca” Cẩm Ly từng mắc bạo bệnh suýt bỏ hát, tuổi 52 an yên bên gia đình trong biệt thự triệu đô - Ảnh 2

Cẩm Ly từng mắc bệnh khiến cô muốn giải nghệ sau gần 30 năm đi hát. (Ảnh: FB Cẩm Ly)

Đến hiện tại, nữ ca sĩ may mắn phục hồi được 80% giọng hát, chất giọng không còn đạt độ trong trẻo mà trầm hơn, nên Cẩm Ly hiện phải chọn những ca khúc mới phù hợp với quãng giọng của mình. Cẩm Ly là một trong những ngôi sao hiếm hoi giữ được sức nóng sau hàng chục năm vào nghề. Nhờ kinh nghiệm gần 30 năm đi hát, “chị Tư” Cẩm Ly được xem là bậc lão làng trong làng nhạc Việt. Tuy không hoạt động showbiz quá nhiều nhưng cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống của bản thân lên trang cá nhân để giúp fan hiểu thêm về mình.

“Nữ hoàng dân ca” Cẩm Ly từng mắc bạo bệnh suýt bỏ hát, tuổi 52 an yên bên gia đình trong biệt thự triệu đô - Ảnh 3

“Nữ hoàng dân ca” Cẩm Ly từng mắc bạo bệnh suýt bỏ hát, tuổi 52 an yên bên gia đình trong biệt thự triệu đô - Ảnh 4

Trải qua biến cố sức khỏe, Cẩm Ly cho biết thời điểm này cô ưu tiên sự thoải mái tinh thần lên hàng đầu. (Ảnh: FB Cẩm Ly)

Hiện tại, bước qua tuổi 52 “nữ hoàng dân ca” Cẩm Ly vẫn khiến nhiều người trầm trồ bởi nhan sắc "lão hóa ngược" của mình. Theo đó, Cẩm Ly đang sống cùng chồng là nhạc sĩ Minh Vy hưởng thụ cuộc sống tuổi 52 với việc làm vườn, trồng cây sau thời gian miệt mài chạy show. Gia đình nữ ca sĩ tọa lạc trong căn biệt thự ở quận 7 (TP.HCM) với diện tích rộng lớn lên đến 400m2, khoảng 1 triệu USD (hơn 22,7 tỷ đồng). 

“Nữ hoàng dân ca” Cẩm Ly từng mắc bạo bệnh suýt bỏ hát, tuổi 52 an yên bên gia đình trong biệt thự triệu đô - Ảnh 5

Cẩm Ly gây chú ý với nhan sắc "lão hóa ngược" dù bước sang tuổi 52. (Ảnh: FB Cẩm Ly)

“Nữ hoàng dân ca” Cẩm Ly từng mắc bạo bệnh suýt bỏ hát, tuổi 52 an yên bên gia đình trong biệt thự triệu đô - Ảnh 6

Cẩm Ly đang sống thảnh thơi an nhàn tại căn biệt thự của mình. (Ảnh: FB Cẩm Ly)

 “Nữ hoàng dân ca” Cẩm Ly từng mắc bạo bệnh suýt bỏ hát, tuổi 52 an yên bên gia đình trong biệt thự triệu đô - Ảnh 7

“Nữ hoàng dân ca” Cẩm Ly từng mắc bạo bệnh suýt bỏ hát, tuổi 52 an yên bên gia đình trong biệt thự triệu đô - Ảnh 8

“Nữ hoàng dân ca” Cẩm Ly từng mắc bạo bệnh suýt bỏ hát, tuổi 52 an yên bên gia đình trong biệt thự triệu đô - Ảnh 9

Cẩm Ly an yên bên chồng con ở tuổi 52. (Ảnh: FB Cẩm Ly)

Có thể nói, sau nhiều thăng trầm, cuộc sống hiện tại của Cẩm Ly đang rất viên mãn, cô tận hưởng những ngày tháng an yên cùng chồng và 2 con gái. Đến thời điểm này, "nữ hoàng dân ca" dường như rất ít xuất hiện, cô cũng không ra nhiều sản phẩm mới vì nhiều lý do. Tuy nhiên, sự yêu thích, hâm mộ của công chúng đến với nữ ca sĩ là không hề phai nhạt. Trên trang cá nhân, cách sống bình dị, nhẹ nhàng của cô cũng truyền cảm hứng cho rất nhiều người quan tâm và làm theo.

Xót xa hình ảnh Cẩm Ly bật khóc, không nén được nỗi đau trước loạt ảnh cũ của người em quá cố Vân Quang Long

Xót xa hình ảnh Cẩm Ly bật khóc, không nén được nỗi đau trước loạt ảnh cũ của người em quá cố Vân Quang Long

Được biết, trong sự nghiệp ca hát của Cẩm Ly, cô từng đồng hành với cố ca sĩ Vân Quang Long. Chính vì thế, khi xem lại hình ảnh của Vân Quang Long, Cẩm Ly đã không giấu được sự nghẹn ngào.

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Từ khóa:   Cẩm Ly cuộc sống hiện tại của Cẩm Ly giải trí

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