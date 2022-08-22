Xót xa hình ảnh Cẩm Ly bật khóc, không nén được nỗi đau trước loạt ảnh cũ của người em quá cố Vân Quang Long

Mới đây, trong một chương trình, Cẩm Ly đã xuất hiện với vai trò khách mời. Bên cạnh việc tái hiện lại một số ca khúc làm nên tên tuổi, Cẩm Ly còn khiến khán giả nghẹn lòng khi có những chia sẻ về người em quá cố - ca sĩ Vân Quang Long . Được biết, Cẩm Ly có thời gian từng hợp tác với Vân Quang Long sau khi nam ca sĩ bước ra solo. Có thể nói, Vân Quang Long là đồng nghiệp thân thiết trong suốt quãng đường sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ, nên sự ra đi của đàn em cũng để lại sự nuối tiếc lớn với Cẩm Ly.

Theo đó, khi xem lại những hình ảnh cũ, Cẩm Ly không khỏi xúc động mà vừa bật khóc: "Cũng không nghĩ là Long mất quá sớm quá trẻ, nó bất ngờ và đột ngột quá. Mà cũng tội là cũng mong muốn đi về với vợ con nhưng do dịch không về được mà lại mất như vậy. Cho nên lúc nãy, mình đang cuốn vào không khí vui tươi và những kí ức vui vẻ nhưng mà nó lại vô tình có hình ảnh của cố nghệ sĩ, một đồng nghiệp, một người em, nên là cảm thấy nhớ Long, tại lúc đó đi diễn với Long cũng rất là nhiều"- Cẩm Ly nghẹn ngào chia sẻ.

Cẩm Ly và Vân Quang Long là đồng nghiệp khá thân thiết. (Ảnh: Tư liệu nhạc)

Cẩm Ly - Vân Quang Long từng là cặp đôi song ca ăn ý một thời. (Ảnh: FC Cẩm Ly)

Xem lại ảnh cũ, Cẩm Ly hoài niệm đến người em của mình. (Ảnh: Cắt từ clip)

Không giấu được sự xúc động, Cẩm Ly đã bật khóc. Cô cho biết, bản thân bàng hoàng khi Vân Quang Long lại mất sớm (Ảnh: Cắt từ clip)

Được biết, vào năm 2020, Showbiz Việt bất ngờ trước thông tin Vân Quang Long qua đời lại tại Mỹ vì đột quỵ. Thông tin nam ca sĩ ra đi đột ngột đã khiến rất nhiều khán giả, bạn bè không khỏi đau lòng. Lúc ấy, khi đàn em mất, Cẩm Ly cũng đã suy sụp khi nhận được tin đồng nghiệp của mình qua đời trên đất Mỹ khi xa vợ con. Nữ ca sĩ ở thời điểm đó cũng đã rất buồn và phải dừng lại công việc của mình. Khán giả cũng liên tục gửi lời an ủi tới Cẩm Ly và hi vọng nữ ca sĩ sẽ sớm nguôi ngoai.