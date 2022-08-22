Xót xa hình ảnh Cẩm Ly bật khóc, không nén được nỗi đau trước loạt ảnh cũ của người em quá cố Vân Quang Long

Hậu trường 22/08/2022 13:48

Được biết, trong sự nghiệp ca hát của Cẩm Ly, cô từng đồng hành với cố ca sĩ Vân Quang Long. Chính vì thế, khi xem lại hình ảnh của Vân Quang Long, Cẩm Ly đã không giấu được sự nghẹn ngào.

Mới đây, trong một chương trình, Cẩm Ly đã xuất hiện với vai trò khách mời. Bên cạnh việc tái hiện lại một số ca khúc làm nên tên tuổi, Cẩm Ly còn khiến khán giả nghẹn lòng khi có những chia sẻ về người em quá cố - ca sĩ Vân Quang Long. Được biết, Cẩm Ly có thời gian từng hợp tác với Vân Quang Long sau khi nam ca sĩ bước ra solo. Có thể nói, Vân Quang Long là đồng nghiệp thân thiết trong suốt quãng đường sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ, nên sự ra đi của đàn em cũng để lại sự nuối tiếc lớn với Cẩm Ly.

Rất Hay: Tiểu sử ca sĩ Cẩm Ly

Theo đó, khi xem lại những hình ảnh cũ, Cẩm Ly không khỏi xúc động mà vừa bật khóc: "Cũng không nghĩ là Long mất quá sớm quá trẻ, nó bất ngờ và đột ngột quá. Mà cũng tội là cũng mong muốn đi về với vợ con nhưng do dịch không về được mà lại mất như vậy. Cho nên lúc nãy, mình đang cuốn vào không khí vui tươi và những kí ức vui vẻ nhưng mà nó lại vô tình có hình ảnh của cố nghệ sĩ, một đồng nghiệp, một người em, nên là cảm thấy nhớ Long, tại lúc đó đi diễn với Long cũng rất là nhiều"- Cẩm Ly nghẹn ngào chia sẻ.

Xót xa hình ảnh Cẩm Ly bật khóc, không nén được nỗi đau trước loạt ảnh cũ của người em quá cố Vân Quang Long - Ảnh 2
Cẩm Ly và Vân Quang Long là đồng nghiệp khá thân thiết. (Ảnh: Tư liệu nhạc)
Xót xa hình ảnh Cẩm Ly bật khóc, không nén được nỗi đau trước loạt ảnh cũ của người em quá cố Vân Quang Long - Ảnh 3
 Cẩm Ly - Vân Quang Long từng là cặp đôi song ca ăn ý một thời. (Ảnh: FC Cẩm Ly)
Xót xa hình ảnh Cẩm Ly bật khóc, không nén được nỗi đau trước loạt ảnh cũ của người em quá cố Vân Quang Long - Ảnh 4
Xem lại ảnh cũ, Cẩm Ly hoài niệm đến người em của mình. (Ảnh: Cắt từ clip)
 
Xót xa hình ảnh Cẩm Ly bật khóc, không nén được nỗi đau trước loạt ảnh cũ của người em quá cố Vân Quang Long - Ảnh 5
Không giấu được sự xúc động, Cẩm Ly đã bật khóc. Cô cho biết, bản thân bàng hoàng khi Vân Quang Long lại mất sớm (Ảnh: Cắt từ clip) 

Được biết, vào năm 2020, Showbiz Việt bất ngờ trước thông tin Vân Quang Long qua đời lại tại Mỹ vì đột quỵ. Thông tin nam ca sĩ ra đi đột ngột đã khiến rất nhiều khán giả, bạn bè không khỏi đau lòng. Lúc ấy, khi đàn em mất, Cẩm Ly cũng đã suy sụp khi nhận được tin đồng nghiệp của mình qua đời trên đất Mỹ khi xa vợ con. Nữ ca sĩ ở thời điểm đó cũng đã rất buồn và phải dừng lại công việc của mình. Khán giả cũng liên tục gửi lời an ủi tới Cẩm Ly và hi vọng nữ ca sĩ sẽ sớm nguôi ngoai.

Động thái mới nhất của Cẩm Ly khi bị người yêu Thiện Nhân chê đi hát sinh nhật mình là show nhỏ lẻ

Động thái mới nhất của Cẩm Ly khi bị người yêu Thiện Nhân chê đi hát sinh nhật mình là show nhỏ lẻ

Nhiều khán giả tỏ ra vô cùng bức xúc trước thái độ xem thường này của người yêu đồng giới của Thiện Nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Cẩm Ly Vân Quang Long Cẩm Ly bật khóc ca sĩ Vân Quang Long Cẩm Ly - Vân Quang Long

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 51 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 2 giờ 0 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh