Hé lộ 'góc khuất' sau ánh hào quang của Cẩm Ly: Sống biệt thự bạc tỉ nhưng bình dị đến khó tin!

Gần đây, ca sĩ Cẩm Ly có dịp tiết lộ về tổ ấm hiện tại khiến nhiều người hâm mộ dành sự quan tâm đặc biệt.

Mặc dù cực kỳ kín tiếng nhưng cặp đôi Cẩm Ly và Minh Vy đích thực là những "đại gia ngầm" trong làng giải trí Việt. Cặp đôi khiêm tốn về tính cách và không bao giờ phô trương cuộc sống sung túc dù cả gia đình 4 người hiện đang sống trong căn biệt thự triệu đô với đầy đủ tiện nghi như lâu đài khiến bao người ngưỡng mộ. Nữ ca sĩ xây dựng tổ ấm cùng ông xã là nhạc sĩ Minh Vy, sinh sống trong căn biệt thự quận 7 có giá triệu đô (hơn 20 tỷ đồng), với đầy đủ tiện nghi, nội thất sang trọng. Cặp đôi vợ chồng nhạc sĩ - ca sĩ cùng chăm sóc, nuôi dưỡng hai con gái. Cả hai bé Cẩm Uyên và bé Cẩm Anh từ nhỏ đã được biết đến là ngoan ngoãn, chăm học và biết chăm sóc bản thân. Chưa kể, tính cách hai đứa rất giống bố mẹ, rất đơn giản.

Cẩm Ly và Minh Vy đích thực là những "đại gia ngầm" trong làng giải trí Việt - Ảnh: FBNV Biệt thự bạc tỉ của Cẩm Ly và Minh Vy - Ảnh: FBNV Bởi vì bố mẹ là những "đại gia ngầm" chính hiệu nên hai nhóc tỳ Cẩm Uyên, Cẩm Anh sinh ra đã "ngậm thìa vàng" nhưng người hâm mộ chưa bao giờ thấy hai cô bé diện đồ hiệu đắt tiền như nhiều sao Việt nhí khác. Trang phục của hai bé đơn giản và phù hợp với lứa tuổi, đặc biệt trong những bộ trang phục như vậy, hai cô công chúa nhà Cẩm Ly trông chẳng khác gì những đứa trẻ bình thường. Đó là điều mà Cẩm Ly và Minh Vy muốn hướng dẫn các con thực hiện. Đồng thời, Cẩm Ly thường không ép các con phải làm theo ý mẹ mà dành thời gian giải thích, phân tích để các con hiểu hơn về ý nghĩa của công việc, từ đó tự giác thực hiện. Điều này không hề dễ dàng, lịch làm việc của cô rất bận, con hay quên cần được nhắc nhở thường xuyên.

Cô tập trung chăm sóc gia đình sau 25 năm miệt mài theo đuổi nghề - Ảnh: FBNV Thành đạt và sung túc song cuộc sống của Cẩm Ly vẫn rất bình dị, gần gũi. Không còn hoạt động quá nhiều trên con đường nghệ thuật như trước nữ ca sĩ tập trung chăm lo cho gia đình, xây dựng tổ ấm. Mỗi ngày cô dành một khoảng thời gian để trồng cây, tạo một vườn rau nhỏ để trên sân thượng "tự cung tự cấp" nguồn rau sạch cho cả gia đình. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ ít khi tham gia các hoạt động trong showbiz. Tuy nhiên, tên tuổi Cẩm Ly vẫn luôn được khán giả ngưỡng mộ, quan tâm mỗi khi cô xuất hiện trên sân khấu.

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