'Squid Game' vẻ vang mang về 3 giải thưởng lớn tại lễ trao giải Critics Choice Super Awards 2022

Bộ phim 'Squid Game' của Hàn Quốc phát sóng trên Netflix đã mang về 3 giải thưởng lớn tại Lễ trao giải Critics Choice Super Awards 2022 của Mỹ.

Hiệp hội các nhà phê bình lựa chọn (CCA), bao gồm các nhà phê bình phim truyền hình Mỹ, đã chọn 'Squid Game' là giải Phim hành động hay nhất tại Lễ trao giải Critics Choice Super Awards 2022 lần thứ 2 vào ngày 17 theo giờ địa phương.

Ngoài ra, Lee Jung-jae và Jung Ho-yeon, hai diễn viên chính lần lượt nhận được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong hạng mục phim hành động.

'Critics Choice Super Awards' là lễ trao giải do Hiệp hội các nhà phê bình lựa chọn mới thành lập vào năm ngoái, lựa chọn các tác phẩm và diễn viên được công chúng yêu thích với đối tượng là các bộ phim truyền hình và phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng, siêu anh hùng, giả tưởng, kinh dị và hành động.

'Squid Game' đã giành được hai giải thưởng lớn tại Lễ trao giải Critics Choice được tổ chức vào ngày 14 vừa qua với giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất ở hạng mục Phim truyền hình và giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở hạng mục Phim truyền hình của Lee Jung-jae.

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