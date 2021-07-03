Nữ phụ hồ bị 'đòi cái ngàn vàng' trong show hẹn hò: 'Tôi không đẹp, tôi mập, tiền bạc cũng không. Tôi cần người thấu hiểu và đừng chê bai tôi'

Vừa qua, những chương trình hẹn hò phát sóng trên truyền hình đã gây ra nhiều tranh cãi khi một số người tham gia đưa ra các tiêu chí lựa chọn người yêu như "trên trời rơi xuống". Mới đây, dân mạng không khỏi bức xúc khi một người đàn ông U40 lên show hẹn hò để tìm người yêu phải "trinh tiết" tuyệt đối. Không chỉ vậy, anh lại có hàng loạt hành động "kém duyên" như đòi bỏ về khi không tìm được người như ý; đòi lại quà đã tặng cho phía đàng gái,...

Người đàn ông U40 khiến dư luận bức xúc khi đòi hỏi bạn gái 'trinh tiết' tuyệt đối - Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi ồn ào nổ ra, chia sẻ với Pháp luật và bạn đọc, chị Kim Bửu - nữ chính được ghép đôi cùng người đàn ông U40 kia, bày tỏ rằng chị cảm thấy hơi chạnh lòng khi nghe bạn nam kia yêu cầu về chuyện trinh tiết. Khi tham gia chương trình, chị chỉ muốn tìm một người chồng nếu có duyên thì tiến tới, không đặt nặng nhiều tiêu chí.

Chị Kim Bửu có hơi chạnh lòng khi bạn nam đòi hỏi chuyện trinh tiết - Ảnh: Cắt từ clip

Khi được hỏi thêm về cảm xúc khi đàng trai có hành động đòi bỏ về giữa chương trình, chị Bửu tâm sự rằng: "Tôi cũng tự biết tôi không được đẹp. Cái thứ 2 nữa là tôi mập, cái thứ 3 thì không có gia đình, tiền bạc cũng không. Lên chương trình tôi cứ nói thật lòng, người ta đánh giá sao cũng được. Họ thương cảm thì họ tiến tới còn không thì thôi. Duyên phận mà, được thì đến không thì thôi."