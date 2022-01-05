Lễ 100 ngày của Phi Nhung: Fan lớn tuổi in ảnh kỉ niệm, fan nhỏ tuổi mang khoai đến cúng

Tin tức giải trí 05/01/2022 12:35

Trong lễ 100 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung vào hôm nay (5/1), nhiều người hâm mộ đã bày tỏ tấm lòng thương nhớ dành cho cô.

Sáng nay (5/1), lễ cúng 100 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung đã được người thân tổ chức tại nhà riêng của cô khi còn sống. Từ sáng sớm, mọi công tác chuẩn bị cho lễ cúng 100 ngày của Phi Nhung đã được chuẩn bị tươm tất. Nhiều fan của giọng ca Bông điên điển đã phụ giúp gia đình dựng rạp, bày biện mâm cúng. 

Xúc động nhất là có cả những khán giả lớn tuổi đã không ngại xa xôi đến thắp hương tưởng niệm cố ca sĩ. Có người in hình của cố ca sĩ ra để phát cho các fan khác nhằm tưởng niệm trong buổi lễ. Có người đã mang món ăn Phi Nhung thích nhất là khoai lang luộc để dâng lên bàn thờ. Đây là tấm lòng mà người yêu mến Phi Nhung đã dành cho cô dù cô đã mãi mãi ra đi.

Lễ 100 ngày của Phi Nhung: Fan lớn tuổi in ảnh kỉ niệm, fan nhỏ tuổi mang khoai đến cúng - Ảnh 1

Di ảnh Phi Nhung được in trang trạng

Lễ 100 ngày của Phi Nhung: Fan lớn tuổi in ảnh kỉ niệm, fan nhỏ tuổi mang khoai đến cúng - Ảnh 2

Các con nuôi quỳ tụng kinh và cầu siêu cho mẹ nuôi Phi Nhung

 

Lễ 100 ngày của Phi Nhung: Fan lớn tuổi in ảnh kỉ niệm, fan nhỏ tuổi mang khoai đến cúng - Ảnh 3

Một fan lớn tuổi đến viếng Phi Nhung

Lễ 100 ngày của Phi Nhung: Fan lớn tuổi in ảnh kỉ niệm, fan nhỏ tuổi mang khoai đến cúng - Ảnh 4

Fan lớn tuổi này còn in ảnh Phi Nhung để tưởng niệm

Lễ 100 ngày của Phi Nhung: Fan lớn tuổi in ảnh kỉ niệm, fan nhỏ tuổi mang khoai đến cúng - Ảnh 5

Nhiều fan từ xa xôi đến viếng

Lễ 100 ngày của Phi Nhung: Fan lớn tuổi in ảnh kỉ niệm, fan nhỏ tuổi mang khoai đến cúng - Ảnh 6

Các fan giúp dựng rạp cúng 

Lễ 100 ngày của Phi Nhung: Fan lớn tuổi in ảnh kỉ niệm, fan nhỏ tuổi mang khoai đến cúng - Ảnh 7

Fan mang khoai lang đến cúng Phi Nhung

Trước đó, vào ngày 3/12 tại Mỹ, con gái ruột và gia đình đã tổ chức lễ cúng trang trọng và ấm áp tại tịnh xá để cầu cho vong linh NS Phi Nhung được ra đi thanh thản.

Phi Nhung: Hé lộ tâm niệm dành cho khán giả, ai nấy không khỏi nghẹn ngào khi xem lại những hình ảnh này

Phi Nhung: Hé lộ tâm niệm dành cho khán giả, ai nấy không khỏi nghẹn ngào khi xem lại những hình ảnh này

Là một nghệ sĩ với giọng ca ngọt ngào giàu cảm xúc, mới đây, Phi Nhung còn khiến không ít khán giả phải rơi nước mắt khi biết tâm niệm của cô từ thời trẻ cho đến những phút cuối của cuộc đời.

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