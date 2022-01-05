Lễ 100 ngày của Phi Nhung: Fan lớn tuổi in ảnh kỉ niệm, fan nhỏ tuổi mang khoai đến cúng

Sáng nay (5/1), lễ cúng 100 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung đã được người thân tổ chức tại nhà riêng của cô khi còn sống. Từ sáng sớm, mọi công tác chuẩn bị cho lễ cúng 100 ngày của Phi Nhung đã được chuẩn bị tươm tất. Nhiều fan của giọng ca Bông điên điển đã phụ giúp gia đình dựng rạp, bày biện mâm cúng.

Xúc động nhất là có cả những khán giả lớn tuổi đã không ngại xa xôi đến thắp hương tưởng niệm cố ca sĩ. Có người in hình của cố ca sĩ ra để phát cho các fan khác nhằm tưởng niệm trong buổi lễ. Có người đã mang món ăn Phi Nhung thích nhất là khoai lang luộc để dâng lên bàn thờ. Đây là tấm lòng mà người yêu mến Phi Nhung đã dành cho cô dù cô đã mãi mãi ra đi.