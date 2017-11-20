Không thể chịu nổi nữa, khán giả năn nỉ Chi Pu 'làm ơn ngưng hát'

Tin tức giải trí 20/11/2017 14:22

Sau khi nghe Chi Pu hát live “dở tệ”, nhiều khán giả lắc đầu ngán ngẩm và liên tục để lại bình luận trên tường nhà năn nỉ hot girl ngưng tra tấn mọi người.

Liên tục ra MV mới và nhận về cả rổ "gạch đá" vì giọng hát bị cho là quá thảm họa, Chi Pu vẫn không nản chí và thẳng thừng tuyên bố: “Mỗi tháng tôi sẽ ra mắt một ca khúc mới”. Đúng như lời hứa của người đẹp Hà thành, sau MV Từ hôm nay, Chi Pu lại tiếp tục cho ra mắt MV Cho ta gần hơn với sự đầu tư khủng khiếp hơn cả MV đầu.

Tuy nhiên, dù clip có những góc quay đẹp xuất thần, nhân vật chính ăn mặc toàn hàng hiệu thì Chi Pu vẫn không thể lấy điểm của khán giả vì có giọng hát phô và không khớp với nhạc.

Sau hai MV đầu tay không được công chúng đón nhận, Chi Pu vẫn mong mọi người từ giờ về sau hãy gọi cô bằng danh xưng ca sĩ. Phát ngôn của người đẹp 9X khiến không ít khán giả lắc đầu ngán ngẩm, còn những ca sĩ sở hữu giọng hát nội lực như Hương Tràm, Văn Mai Hương thì bức xúc cho rằng nghề nghiệp của mình bị xúc phạm.

Không thể chịu nổi nữa, khán giả năn nỉ Chi Pu 'làm ơn ngưng hát' - Ảnh 1
Tự tin hát live trong chương trình Bữa trưa vui vẻ, Chi Pu khiến nhiều người ngán ngẩm vì giọng hát "thảm họa" - Ảnh cắt từ clip

Xuất hiện trong chương trình Bữa trưa vui vẻ mới đây, Chi Pu lại được MC đề nghị hát live ca khúc Cho ta gần hơn. Nữ "ca sĩ" không hề ngại ngần khi vừa hát vừa phiêu theo điệu nhạc trước ông kính. Tuy nhiên, dù đã cố gắng hết sức nhưng giọng hát của cô vẫn bị ví như một món ăn khó nuốt với nhiều người.  

Không thể chịu nổi nữa, khán giả năn nỉ Chi Pu 'làm ơn ngưng hát' - Ảnh 2

Không thể chịu nổi nữa, khán giả năn nỉ Chi Pu 'làm ơn ngưng hát' - Ảnh 3

Không thể chịu nổi nữa, khán giả năn nỉ Chi Pu 'làm ơn ngưng hát' - Ảnh 4
Khán giả năn nỉ Chi Pu hãy ngưng hát để giữ lại chút tôn trọng ít ỏi mà nhiều người vẫn đang dành cho mình - Ảnh: FBNV

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