Fan choáng ngợp trước khung cảnh Thụy Sĩ đẹp như mơ trong MV của Trịnh Thăng Bình

Tối 17/2, Trịnh Thăng Bình đã trở lại đường đua Vpop với bản ballad đầy ngọt ngào, sâu lắng về tình yêu mang tên “Đến Cuối Cùng”. Ngay sau khi ra mắt, MV nhanh chóng gây sốt bởi những cảnh quay đẹp như mơ dọc châu Âu, từ Monaco, Pháp cho đến Thuỵ Sĩ.

Đặc biệt, nhiều “fan cứng” của “Hạ Cánh Nơi Anh” đã tinh mắt nhận ra MV của Trịnh Thăng Bình được quay hình cùng một địa điểm với bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang gây sốt thời gian vừa qua. Một cảnh quay trong phim 'Hạ Cánh Nơi Anh' Trong tập cuối của phim “Hạ Cánh Nơi Anh”, khán giả không khỏi trầm trồ trước khung cảnh thiên nhiên vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ của Thuỵ Sĩ – nơi cặp đôi chính Yoon Se Ri và Ri Jung Hyuk đoàn tụ. Còn ở MV “Đến Cuối Cùng”, Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương cũng tay trong tay xuất hiện đầy hạnh phúc tại địa điểm tương tự. Đó chính là thị trấn vùng cao Interlaken thuộc thành phố Bern, nằm bên dãy Alps với mây mù bao phủ quanh năm. Nhờ vào vị trí đắc địa, nằm giữa hai hồ nước nổi tiếng mang tên Brienz và Thun mà thị trấn này trở thành địa điểm du lịch cực hot.

Một cảnh quay của Trịnh Thăng Bình trong MV Thị trấn Interlaken gây ấn tượng cho du khách nhờ con đường nhỏ kéo dài bất tận xen giữa thảm cỏ xanh mát và những ngôi nhà gỗ mang kiến trúc cổ kính. Khung cảnh đẹp như tranh vẽ của thị trấn Interlaken đã góp phần tạo nên bầu không khí lãng mạn, bình yên cho các cặp đôi yêu nhau. Sẽ thật tuyệt nếu có thể nắm tay người mình yêu đi dạo bên bờ hồ hay lái xe trên con đường ngập nắng vàng. Có lẽ vì thế mà cả Trịnh Thăng Bình và đoàn làm phim “Hạ Cánh Nơi Anh” đều ưu ái dành những cảnh quay đẹp nhất trong sản phẩm của mình tại Interlaken. Vẻ đẹp của thiên nhiên Thuỵ Sĩ Mặc dù MV “Đến Cuối Cùng” được thực hiện bởi một ê-kíp thuần Việt hoàn toàn của đạo diễn Khương Vũ nhưng những cảnh quay tại hồ Brienz và thị trấn Interlaken cũng ấn tượng không kém gì cảnh quay trong phim “Hạ Cánh Nơi Anh”. Đều sử dụng những góc quay từ trên cao để khoe trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên Thuỵ Sĩ, MV “Đến Cuối Cùng” và phim “Hạ Cánh Nơi Anh” đã đem đến một bức tranh cổ tích cho khán giả. Bên cạnh những cảnh quay ấn tượng tại Thuỵ Sĩ, MV “Đến Cuối Cùng” còn khắc họa một châu Âu rất cổ kính, sang trọng khi quay hình tại hai đất nước khác là Monaco và Pháp.

Trinh Thăng Bình luôn lựa chọn những cảnh đẹp đầu tư cho MV của mình Trịnh Thăng Bình chia sẻ, anh ấn tượng nhất với cảnh đẹp của thành phố Bern khi quay MV “Đến Cuối Cùng”. Mặc dù chi phí ăn uống và chỗ ở tại Thuỵ Sĩ khá đắt đỏ nhưng hoàn toàn xứng đáng bởi khung cảnh mãn nhãn mà chúng ta khó có thể tin rằng nó hiện hữu ngoài đời. Trịnh Thăng Bình cũng hào hứng cho biết sẽ trở lại thành phố Bern để tận hưởng trọn vẹn cảnh sắc ở đây trong một chuyến du lịch thay vì công việc.

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