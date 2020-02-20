Fan choáng ngợp trước khung cảnh Thụy Sĩ đẹp như mơ trong MV của Trịnh Thăng Bình

Tin tức giải trí 20/02/2020 14:12

Tối 17/2, Trịnh Thăng Bình đã trở lại đường đua Vpop với bản ballad đầy ngọt ngào, sâu lắng về tình yêu mang tên “Đến Cuối Cùng”. Ngay sau khi ra mắt, MV nhanh chóng gây sốt bởi những cảnh quay đẹp như mơ dọc châu Âu, từ Monaco, Pháp cho đến Thuỵ Sĩ.

Đặc biệt, nhiều “fan cứng” của “Hạ Cánh Nơi Anh” đã tinh mắt nhận ra MV của Trịnh Thăng Bình được quay hình cùng một địa điểm với bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang gây sốt thời gian vừa qua.

Fan choáng ngợp trước khung cảnh Thụy Sĩ đẹp như mơ trong MV của Trịnh Thăng Bình - Ảnh 1
Một cảnh quay trong phim 'Hạ Cánh Nơi Anh'

Trong tập cuối của phim “Hạ Cánh Nơi Anh”, khán giả không khỏi trầm trồ trước khung cảnh thiên nhiên vừa thơ mộng, vừa hùng vĩ của Thuỵ Sĩ – nơi cặp đôi chính Yoon Se Ri và Ri Jung Hyuk đoàn tụ. Còn ở MV “Đến Cuối Cùng”, Trịnh Thăng Bình và Liz Kim Cương cũng tay trong tay xuất hiện đầy hạnh phúc tại địa điểm tương tự. Đó chính là thị trấn vùng cao Interlaken thuộc thành phố Bern, nằm bên dãy Alps với mây mù bao phủ quanh năm. Nhờ vào vị trí đắc địa, nằm giữa hai hồ nước nổi tiếng mang tên Brienz và Thun mà thị trấn này trở thành địa điểm du lịch cực hot.

Fan choáng ngợp trước khung cảnh Thụy Sĩ đẹp như mơ trong MV của Trịnh Thăng Bình - Ảnh 2
Một cảnh quay của Trịnh Thăng Bình trong MV

Thị trấn Interlaken gây ấn tượng cho du khách nhờ con đường nhỏ kéo dài bất tận xen giữa thảm cỏ xanh mát và những ngôi nhà gỗ mang kiến trúc cổ kính. Khung cảnh đẹp như tranh vẽ của thị trấn Interlaken đã góp phần tạo nên bầu không khí lãng mạn, bình yên cho các cặp đôi yêu nhau. Sẽ thật tuyệt nếu có thể nắm tay người mình yêu đi dạo bên bờ hồ hay lái xe trên con đường ngập nắng vàng. Có lẽ vì thế mà cả Trịnh Thăng Bình và đoàn làm phim “Hạ Cánh Nơi Anh” đều ưu ái dành những cảnh quay đẹp nhất trong sản phẩm của mình tại Interlaken.

Fan choáng ngợp trước khung cảnh Thụy Sĩ đẹp như mơ trong MV của Trịnh Thăng Bình - Ảnh 3
Vẻ đẹp của thiên nhiên Thuỵ Sĩ

Mặc dù MV “Đến Cuối Cùng” được thực hiện bởi một ê-kíp thuần Việt hoàn toàn của đạo diễn Khương Vũ nhưng những cảnh quay tại hồ Brienz và thị trấn Interlaken cũng ấn tượng không kém gì cảnh quay trong phim “Hạ Cánh Nơi Anh”. Đều sử dụng những góc quay từ trên cao để khoe trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên Thuỵ Sĩ, MV “Đến Cuối Cùng” và phim “Hạ Cánh Nơi Anh” đã đem đến một bức tranh cổ tích cho khán giả. Bên cạnh những cảnh quay ấn tượng tại Thuỵ Sĩ, MV “Đến Cuối Cùng” còn khắc họa một châu Âu rất cổ kính, sang trọng khi quay hình tại hai đất nước khác là Monaco và Pháp.

Fan choáng ngợp trước khung cảnh Thụy Sĩ đẹp như mơ trong MV của Trịnh Thăng Bình - Ảnh 4
Trinh Thăng Bình luôn lựa chọn những cảnh đẹp đầu tư cho MV của mình

Trịnh Thăng Bình chia sẻ, anh ấn tượng nhất với cảnh đẹp của thành phố Bern khi quay MV “Đến Cuối Cùng”. Mặc dù chi phí ăn uống và chỗ ở tại Thuỵ Sĩ khá đắt đỏ nhưng hoàn toàn xứng đáng bởi khung cảnh mãn nhãn mà chúng ta khó có thể tin rằng nó hiện hữu ngoài đời. Trịnh Thăng Bình cũng hào hứng cho biết sẽ trở lại thành phố Bern để tận hưởng trọn vẹn cảnh sắc ở đây trong một chuyến du lịch thay vì công việc.

NSƯT Vũ Mạnh Dũng ra đi để lại vợ và 4 con thơ, nghệ sĩ Việt đồng loạt kêu gọi giúp đỡ

NSƯT Vũ Mạnh Dũng ra đi để lại vợ và 4 con thơ, nghệ sĩ Việt đồng loạt kêu gọi giúp đỡ

Trên trang cá nhân, nhiều nghệ sĩ Việt đã kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để giúp đỡ gia đình cố nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trịnh Thăng Bình Mv Đến cuối cùng ca sĩ Trịnh Thăng Bình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 26 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 8 giờ 41 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 11 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 10 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh