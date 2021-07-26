Điểm lại những gameshow khiến khán giả 'nóng mặt': Từ hôn ngấu nghiến, sờ ngực nam giới đến những cảnh nhạy cảm cũng không chừa!

Tin tức giải trí 26/07/2021 06:45

Sự nở rộ của các chương trình truyền hình khiến mật độ cạnh tranh tăng cao, nhà sản xuất bắt đầu dùng các chiêu trò phản cảm để tăng views, hút người xem...

Xem chương trình truyền hình là để giải trí, tuy nhiên khi chinh qua các show này các khán giả chắc chắn phải thủ sẵn tấm vài che mắt vì mức độ phản cảm và mạo hiểm quá "lố".

Ngôi sao tình yêu và Lựa chọn của trái tim là hai gameshow có cảnh mơn trớn, hôn hít quá đà không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt. Cụ thể, trong một chương trình Ngôi sao tình yêu, nữ chính Khánh Linh ăn mặc phản cảm gần như lộ nửa khuôn ngực. Đâu dừng lại ở đó, người chơi nam cũng bắt đầu tựa đầu vào vai, ngực và đùi Khánh Linh vô cùng thoải mái. Ở một tập khác, "đô" tăng nặng hơn khi người chơi Cẩm Tú còn dùng tay chạm vào bờ ngực của bạn nam, hành động nhạy cảm không phù hợp xuất hiện trên truyền hình. Show Lựa chọn trái tim cũng không kém cạnh khi đưa những nụ hôn "sâu thẳm" đại dương lên sóng. Những màn "cẩu lương" để câu người xem trong chương trình này được đánh giá là dung tục và gợi cảm một cách lộ liễu.

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Điểm lại những gameshow khiến khán giả 'nóng mặt': Từ hôn ngấu nghiến, sờ ngực nam giới đến những cảnh nhạy cảm cũng không chừa! - Ảnh 2

Những cảnh nhạy cảm trong chương trình Ngôi sao tình yêu 

Góp mặt trong danh sách này còn có show thực tế "Nữ hoàng quyến rũ". Những màn uốn éo, khiêu khích và hở hang khi lên sóng nếu khán giả tận mắt chứng kiến chỉ có thể tắt ngay tivi ngay lập tức. Ca sĩ Nhật Bản Natsumi Hirajima cũng từng xuất hiện trên chương trình này và vô tư thị phạm tạo dáng với nhiều tư thế được đánh giá là không phù hợp phát sóng trên truyền hình.

Không dừng lại ở những màn phô diễn body, hôn hít thô thiển, người mẫu trong show "Kèo này ai thắng" còn phải vừa lấy miệng và tay giữ củ cải trắng để nghệ sĩ xiếc Hoàng Khang ném dao vào mục tiêu. Điều bất ngờ là nhân vật cầm củ cải chính là con gái của nghệ sĩ xiếc biểu diễn tiết mục mạo hiểm trên. Chưa kể ở một góc máy của chương trình đã ghi lại hình ảnh nhạy cảm khiến ai nấy "đỏ mặt" khi chứng kiến.

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Điểm lại những gameshow khiến khán giả 'nóng mặt': Từ hôn ngấu nghiến, sờ ngực nam giới đến những cảnh nhạy cảm cũng không chừa! - Ảnh 4

Show Nữ hoàng quyến rũ cũng từng gây tranh cãi với các màn tạo dáng khiêu khích quá đà 

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Hình ảnh trong chương trình 'Kèo này ai thắng'

Chương trình Come Out dành cho cộng đồng LGBT cũng từng mang chuyện phòng the và bộ phận sinh dục của người chuyển giới ra khai thác quá tỉ mỉ đến mức không cần thiết. Hai MC cầm trịch của show tập trung hỏi quá nhiều về chuyện giường chiếu, rồi cho thí sinh hôn môi say đắm trước máy quay cũng không thua kém show Lựa chọn của trái tim là bao.

Ngoài ra, chương trình “Dare Pong” cũng từng khiến khán giả "té ngửa" khi đưa ra những thử thách như hôn sâu, liếm chân, đổ đá lạnh vào trong quần, ăn sushi trên cơ thể đối phương, mô tả lại tư thế “mây mưa” yêu thích nhất, dùng răng lột đồ bạn chơi...

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Những cảnh này hoàn toàn không phù hợp khi lên sóng

Show truyền hình ngày càng nở rộ, người xem cần chọn lọc những show hay, thực tế và có ích cho cuộc sống thế nhưng bên cạnh đó chính các nhà sản xuất cũng nên xem lại nội dung trước khi cho lên sóng để tránh gây phản cảm cho người xem và tạo hiệu ứng tiêu cực cho số đông.

Ảnh: Tổng hợp, cắt từ clip

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