Cô gái bị nghi 'tiểu tam' trong vụ ngoại tình sân vận động Mỹ Đình lên tiếng thanh minh: 'Em không biết anh đã có vợ'?

Tin tức giải trí 23/05/2022 17:12

Những diễn biến xoay quanh vụ lộ chuyện ngoại tình trong đêm chung kết SEA Games 31 đang nhận được sự quan tâm.

Hòa chung bầu không khí U23 Việt Nam vô địch SEA Games 31, thì trên các diễn đàn mạng xã hội hiện đang phát sốt trước drama một cặp đôi bị phát hiện ngoại tình ngay trên sóng truyền hình. Một gái xinh bị tố là "con giáp thứ 13" khi bị chính camera man "vạch mặt" khi đi xem bóng đá với chồng người ta.

Cô gái bị nghi 'tiểu tam' trong vụ ngoại tình sân vận động Mỹ Đình lên tiếng thanh minh: 'Em không biết anh đã có vợ'? - Ảnh 1
Cặp đôi áo đen bị tố có mối quan hệ bất chính khi không may bị camera truyền hình "lia" phải. Ảnh: Internet

Cụ thể, sau khi bị camera man quay trúng khi xuất hiện trên khán đài trong trận Việt Nam - Thái Lan, cặp đôi bỗng bị một tài khoản mạng tố ngoại tình. Theo đó, người này cho biết: "Ngoại tình mà bị lên tivi luôn. Ông anh này đã có vợ con, đưa bồ đi xem, camera quay lịa lịa. Vợ và hàng xóm ở nhà xem thấy ngơ ngác luôn".

Không những thế, người này còn cho biết thêm: "Tôi nắm trong tay nhiều đoạn bằng chứng mà không tung lên được cơ. Thôi lỡ cỡ thế này kiểu gì người quen chẳng biết, mọi người đang mắt chữ O mồm chữ A rồi!".

Cô gái bị nghi 'tiểu tam' trong vụ ngoại tình sân vận động Mỹ Đình lên tiếng thanh minh: 'Em không biết anh đã có vợ'? - Ảnh 2
Một người tự nhận có quen biết với người đàn ông trên, tố anh ngoại tình khi đã có vợ. Ảnh: Internet

Thông tin này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến dân tình dậy sóng. Nhanh chóng sau đó, chân dung gái xinh bị nghi là đi xem bóng với chồng người ta cũng đã tìm ra được. Được biết, cô nàng tên L.T.T, sở hữu gương mặt xinh đẹp, ngoại hình đầy cuốn hút.

Ngay sau khi hình ảnh cá nhân bị lan truyền trên mạng xã hội với những thông tin không mấy hay ho, L.T.T đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận chuyện làm "tiểu tam". Cô này cho hay: "Ô đợi mình load cái rồi bảo anh camera quay lại. Đợi mình chỉ tay ăn mừng cùng mấy anh xung quanh nữa nhé. Ngồi không cũng dính đạn".

Cô gái bị nghi 'tiểu tam' trong vụ ngoại tình sân vận động Mỹ Đình lên tiếng thanh minh: 'Em không biết anh đã có vợ'? - Ảnh 3
Trước khi khóa trang cá nhân, nhân vật nữ chính đã phủ nhận chuyện ngoại tình. Ảnh: Internet

Trong khi dân tình đang xôn xao về câu chuyện thì một người bạn của L.T.T đã chia sẻ đoạn hội thoại ngay trước khi cô phải khóa tài khoản.

Nữ chính trong câu chuyện khẳng định không hề biết chuyện người bạn trai kia đã có vợ con.

"Em không biết anh ta có gia đình. Chứ biết rồi thì mang đi giới thiệu bạn bè làm gì", L.T.T. khẳng định. Sau đó người bạn khuyên cô gái nên nói chuyện rõ ràng với anh người yêu kia để tìm hiểu rõ thông tin.

Cô gái bị nghi 'tiểu tam' trong vụ ngoại tình sân vận động Mỹ Đình lên tiếng thanh minh: 'Em không biết anh đã có vợ'? - Ảnh 4
Cô gái bị nghi 'tiểu tam' trong vụ ngoại tình sân vận động Mỹ Đình lên tiếng thanh minh: 'Em không biết anh đã có vợ'? - Ảnh 5
Cô gái bị nghi 'tiểu tam' trong vụ ngoại tình sân vận động Mỹ Đình lên tiếng thanh minh: 'Em không biết anh đã có vợ'? - Ảnh 6
Cô gái liên tục cho hay bản thân không hề biết người đàn ông đi xem bóng đá cùng mình đã có vợ. Ảnh: Internet

Hiện tại L.T.T vẫn chưa mở lại trang cá nhân.

Trong một diễn biến khác, trên các diễn đàn đông thành viên còn chia sẻ tâm sự của một chàng trai T.K. được cho là người yêu của cô gái tên L.T.T. Anh này cho hay đang rất đau khổ khi bị bạn gái cắm sừng. Theo chia sẻ từ người trong cuộc, cô gái đã nói dối người yêu về quê nhưng sau đó lại hẹn hò với người đàn ông khác ở sân bóng.

"Người này em cũng biết. Mỗi lần em ghen thì người yêu em lại nói ‘Thằng đấy cho em tiền em cũng không thèm’.

Đắng cay, nghiệt ngã quá. Hết yêu thì nói, không còn thương nhau nữa thì có thể thẳng thắn trao đổi với nhau cơ mà, tại sao cứ phải dối lừa nhau? Giả sử hôm nay em không xem bóng thì em còn bị lừa dối đến bao giờ nữa?", T.K đau khổ nói.

Hiện, vẫn chưa rõ thực hư ra sao, song sự việc trên đang là tâm điểm chú ý của đông đảo cư dân mạng.

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Mặc dù không phải ai đi G63 cũng ngoại tình, nhưng liên tiếp những sự việc xảy ra gần đây xung quanh dòng xe này khiến nhiều người không khỏi bàn tán và gọi đây là siêu xe 'thị phi'.

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Từ khóa:   ngoại tình u23 việt nam SEA Games 31

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