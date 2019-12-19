Chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng về độ chịu chơi: Lệ Quyên dát vàng toàn bộ đạo cụ sân khấu Q show 2

Hiện tại, Lệ Quyên đang trong giai đoạn chạy nước rút hết tốc lực cùng ê-kíp của mình. Và trước cận kề ngày liveshow, Lệ Quyên vui mừng cho biết toàn bộ vé đêm diễn đầu tiên của Q Show 2 tại Nhà hát Hoà Bình, TP.HCM vào ngày 20/12 đã hết veo. Riêng vé đêm thứ hai 21/12 chỉ còn lại một ít và dự kiến cũng sẽ “sold out” nhanh chóng.

Mới đây nhất, ê-kíp của Lệ Quyên lại tiếp tục hé lộ một vài hình ảnh hậu trường chuẩn bị cho Q Show 2 và một lần nữa khiến khán giả phải “sốc”. Đúng như tinh thần trong suốt hành trình ca hát của Lệ Quyên – “Đã không làm thì thôi, một khi làm thì phải khiến người ta trầm trồ”, lần này nữ ca sĩ quyết định sẽ dát vàng gần như toàn bộ các đạo cụ trên sân khấu.

Từ những chi tiết nhỏ nhất về phụ kiện cho tới những món đồ lớn hơn đều được các nghệ nhân lành nghề tỉ mỉ dát vàng hoàn toàn bằng thủ công. Việc này không những tốn một lượng kinh phí không nhỏ mà còn mất hàng chục giờ đồng hồ thực hiện liên tục ngày đêm để kịp thời gian diễn ra liveshow.

Phụ kiện cho đêm Q show 2 được mạ vàng

Lý giải về độ chịu chơi lần này, Lệ Quyên cho biết cô muốn khán giả của mình khi đến liveshow phải cảm thấy hài lòng tuyệt đối với số tiền bỏ ra để sở hữu 1 tấm vé đắt đỏ. Ngoài ra, những chi tiết dát vàng còn nhằm mục đích tạo sự cổ điển, sang trọng cho tổng thể không gian âm nhạc lần này của Q Show 2.

Trước đó, Lệ Quyên và đạo diễn Việt Tú đã “phá lệ” hé lộ một số dàn dựng đặc biệt của Q Show 2. Một trong những phần trình diễn hứa hẹn gây hiệu quả thị giác cao nhất là tiết mục mà Lệ Quyên và ê-kíp của mình sử dụng nhân tượng. Là một show diễn được xây dựng theo concept sang trọng, thế nên đạo diễn Việt Tú đã nảy ra ý tưởng sử dụng những bức tượng nhằm tạo không gian châu Âu cổ điển. Tuy nhiên thay vì tượng thật thì Lệ Quyên và ê-kíp đã quyết định sử dụng nhân tượng để tạo sự mới mẻ và độc đáo. 40 nghệ sĩ nhân tượng sẽ lên sân khấu và đứng yên tạo thành một bức tranh 4D bằng người thật.

Công tác gia công đang gấp rút hoàn thành

Những sự hé lộ lần lượt của Lệ Quyên khiến khán giả không khỏi choáng ngợp về quá trình dàn dựng công phu và hoành tráng của Q Show 2. Trước đó, Lệ Quyên không chỉ gây choáng vì mức độ “chịu chơi” đầu tư cho các hiệu ứng sân khấu mà còn cả những hình ảnh miệt mài đổ mồ hôi tập luyện vũ đạo - điều hiếm hoi cô thực hiện trong suốt chặng đường 20 năm sự nghiệp. Đây được xem là những nỗ lực của cô nhằm mang đến cho khán giả một đêm liveshow chỉn chu cả về phần nghe lẫn phần nhìn và đặc biệt là trọn vẹn cảm xúc.

Dự kiến số lượng trang phục cho các vũ công trong Q Show 2 tính tới thời điểm hiện tại đã lên tới 150 bộ. Riêng tiền may trang phục đã tốn của Lệ Quyên hơn 1 tỷ đồng và chi phí cho vũ công là 1 tỷ rưỡi. Đây thật sự là một con số đầu tư rất “khủng” cho một liveshow tại Việt Nam hiện nay.

Không như những liveshow trước với dàn khách mời hùng hậu, tại Q Show 2 lần này, sẽ chỉ có một mình Lệ Quyên đứng trên sân khấu. Đạo diễn Việt Tú dàn dựng quãng thời gian 20 năm ca hát của Lệ Quyên thành 5 chương với các tên gọi: Chương 1 - Ấu thơ, Chương 2 – Vào đời, Chương 3 – Yêu, Chương 4 – Kí ức, Chương 5 – Thăng hoa với khoảng 30 tiết mục chia đều tình yêu âm nhạc cho các dòng nhạc mà cô đã thành công như: nhạc trẻ, nhạc xưa, nhạc tiền chiến và Bolero.

Lệ Quyên đang ngày đêm chuẩn bị cho Q show 2

Tại liveshow Q Show 2, Lệ Quyên muốn mang đến cảm xúc trọn vẹn, vì thế, cô mạo hiểm để mình tự thân kể lại câu truyện đời trong suốt 20 năm theo nghiệp cầm ca vừa qua. Những khó khăn, nước mắt khi thất bại, cũng như niềm vui hạnh phúc vô bờ mỗi lúc chạm vào thành công, sẽ là những câu truyện được tường thuật bằng âm nhạc, bằng cảm xúc qua giọng kể của chính Lệ Quyên.