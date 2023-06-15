Cận cảnh nhan sắc xinh như mộng của em gái các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, tiết lộ điều đặc biệt

Mới đây, trên MXH lan truyền tấm ảnh tiền đạo sinh năm 1996 Văn Toàn được cô em gái 9X Nguyễn Thị Nụ xinh xắn tặng hoa tại sân bay Nội Bài.

Văn Toàn là con trai duy nhất trong gia đình có bốn anh chị em. Cô em út Nguyễn Thị Nụ sinh năm 1997, chỉ kém anh một tuổi. Cô sở hữu nhan sắc cùng vóc dáng, thân hình quyến rũ và nước da sáng mịn không khác gì hot girl, cô nàng cũng được cộng đồng mạnh chú ý. Hiện cô có trên 60.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội Facebook.

Em gái Đặng Văn Lâm - Đặng Thanh Giang

Ít ai biết rằng, Đặng Văn Lâm, chàng thủ môn điển trai có gốc Việt - Nga lại có một cô em gái nhỏ tên Thu Giang. Cộng đồng mạng cho rằng cô bé có gương mặt còn Tây và nét hơn anh trai.

Lâm Tây và em gái có mối quan hệ cực kì gắn bó

Thanh Giang, cô em út của Lâm Tây lại một lần nữa chứng minh vẻ đẹp bằng những bức hình ra dáng thiếu nữ của mình. Hoá ra lâu lâu không để ý, từ một cô bé nhí nhảnh và đáng yêu, Thanh Giang đã lớn phổng từ bao giờ rồi.

Khó lòng mà rời khỏi vẻ đẹp hút hồn này

Đặc biệt, dù chẳng trang điểm gì nhiều nhưng ai ai cũng nhận thấy Thanh Giang cực kì xinh đẹp và thu thút. Cô gái lai Việt - Nga thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của bố mẹ: đôi mắt đen thu hút, sống mũi vừa cao vừa thẳng và làn da trắng không chút tì vết.

Cô gái lai Việt - Nga thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của bố mẹ

Mối quan hệ của Lâm Tây và em gái cực kì khăng khít, hay quay clip ngộ nghĩnh, tinh nghịch cùng nhau. Không ít lần, dân mạng phải xuýt xoa ghen tỵ trước những cử chỉ đầy tình cảm mà chàng thủ môn quốc dân dành cho em gái. Ví như sấy tóc cho, dẫn đi shopping rồi chụp hình chung,... Đặng Văn Lâm rất tình cảm và yêu chiều em gái bé nhỏ của mình.

Trên trang cá nhân, thủ môn của đội tuyển Việt Nam thường xuyên khoe ảnh quan tâm, cưng chiều em gái nhỏ