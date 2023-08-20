Bà xã trung vệ Đỗ Duy Mạnh sinh em bé lần 2, vóc dáng 'mẹ bầu' ra sao mà gây chú ý?

Mới đây, bà xã trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã thuận lợi sinh em bé thứ hai, là một công chúa đáng yêu có biệt danh Cony. Cặp đôi chưa công khai về con thứ hai trên mạng xã hội nhưng trong khi trò chuyện cùng bạn bè, Quỳnh Anh đã xác nhận chuyện sinh em bé.

Sau khi sinh con, bà xã Duy Mạnh đã lấy lại vẻ ngoài xinh đẹp, mảnh mai. Cô xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ, hạnh phúc trong buổi tiệc sinh nhật mới đây của con trai đầu lòng Duy Minh.