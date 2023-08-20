Bà xã trung vệ Đỗ Duy Mạnh sinh em bé lần 2, vóc dáng 'mẹ bầu' ra sao mà gây chú ý?

Tin tức giải trí 20/08/2023 09:47

Mới đây, gia đình trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã chào đón thành viên thứ 4 ra đời.

Mới đây, bà xã trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã thuận lợi sinh em bé thứ hai, là một công chúa đáng yêu có biệt danh Cony. Cặp đôi chưa công khai về con thứ hai trên mạng xã hội nhưng trong khi trò chuyện cùng bạn bè, Quỳnh Anh đã xác nhận chuyện sinh em bé. 

Sau khi sinh con, bà xã Duy Mạnh đã lấy lại vẻ ngoài xinh đẹp, mảnh mai. Cô xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ, hạnh phúc trong buổi tiệc sinh nhật mới đây của con trai đầu lòng Duy Minh. 

 

Bà xã trung vệ Đỗ Duy Mạnh sinh em bé lần 2, vóc dáng 'mẹ bầu' ra sao mà gây chú ý? - Ảnh 1Bà xã trung vệ Đỗ Duy Mạnh sinh em bé lần 2, vóc dáng 'mẹ bầu' ra sao mà gây chú ý? - Ảnh 2
Bà xã trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã thuận lợi sinh em bé thứ hai

Trước đó, ngày 30/4/2023, Duy Mạnh đăng tải khoảnh khắc anh cầm ảnh siêu âm của con thứ hai, cùng bà xã Quỳnh Anh và con trai đầu lòng tươi cười rạng rỡ tại biển Maldives xinh đẹp. Gia đình anh hân hoan đón chờ thành viên mới trong sự chúc phúc của mọi người. 

Bà xã trung vệ Đỗ Duy Mạnh sinh em bé lần 2, vóc dáng 'mẹ bầu' ra sao mà gây chú ý? - Ảnh 3Bà xã trung vệ Đỗ Duy Mạnh sinh em bé lần 2, vóc dáng 'mẹ bầu' ra sao mà gây chú ý? - Ảnh 4
Quỳnh Anh và Duy Mạnh cưới nhau được 3 năm và có 2 nhóc tỳ

Duy Mạnh nổi tiếng là cầu thủ yêu, chiều vợ con hết mực. Ngoài những lúc tập luyện và thi đấu, anh thường dành thời gian ở bên vợ con. Những khi có quãng nghỉ vài ngày, anh hay đưa bà xã và con trai đi du lịch. Do đó, chuyện tình giữa chàng cầu thủ tài năng và "công chúa béo" - con gái cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn - nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. 

Đến nay, Duy Mạnh và Quỳnh Anh đã có hai con nhỏ. Giống như với con đầu lòng, Duy Mạnh và Quỳnh Anh chưa vội công khai hình ảnh con ngay khi chào đời mà chờ thời điểm thích hợp để chia sẻ tin vui đến người hâm mộ.

Cúp C1 châu Á: Đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, đội bóng Việt Nam nhận hàng loạt lời khen từ báo Hàn Quốc

Cúp C1 châu Á: Đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, đội bóng Việt Nam nhận hàng loạt lời khen từ báo Hàn Quốc

CLB Hải Phòng đã tạo tiếng vang lớn tại đấu trường châu Á sau chiến thắng 4-1 trước Hong Kong Rangers (Hong Kong, Trung Quốc).

Xem thêm
Từ khóa:   Duy Mạnh Bà xã Duy Mạnh Duy Mạnh - Quỳnh Anh

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Mừng 3 con giáp 'xòe tay hứng hồng phúc', không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến trong nửa cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 1 giờ 35 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43