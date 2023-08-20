Bà xã trung vệ Đỗ Duy Mạnh sinh em bé lần 2, vóc dáng 'mẹ bầu' ra sao mà gây chú ý?

Mới đây, gia đình trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã chào đón thành viên thứ 4 ra đời.
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Mới đây, bà xã trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã thuận lợi sinh em bé thứ hai, là một công chúa đáng yêu có biệt danh Cony. Cặp đôi chưa công khai về con thứ hai trên mạng xã hội nhưng trong khi trò chuyện cùng bạn bè, Quỳnh Anh đã xác nhận chuyện sinh em bé.
Sau khi sinh con, bà xã Duy Mạnh đã lấy lại vẻ ngoài xinh đẹp, mảnh mai. Cô xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ, hạnh phúc trong buổi tiệc sinh nhật mới đây của con trai đầu lòng Duy Minh.
Trước đó, ngày 30/4/2023, Duy Mạnh đăng tải khoảnh khắc anh cầm ảnh siêu âm của con thứ hai, cùng bà xã Quỳnh Anh và con trai đầu lòng tươi cười rạng rỡ tại biển Maldives xinh đẹp. Gia đình anh hân hoan đón chờ thành viên mới trong sự chúc phúc của mọi người.
Duy Mạnh nổi tiếng là cầu thủ yêu, chiều vợ con hết mực. Ngoài những lúc tập luyện và thi đấu, anh thường dành thời gian ở bên vợ con. Những khi có quãng nghỉ vài ngày, anh hay đưa bà xã và con trai đi du lịch. Do đó, chuyện tình giữa chàng cầu thủ tài năng và "công chúa béo" - con gái cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn - nhận được rất nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.
Đến nay, Duy Mạnh và Quỳnh Anh đã có hai con nhỏ. Giống như với con đầu lòng, Duy Mạnh và Quỳnh Anh chưa vội công khai hình ảnh con ngay khi chào đời mà chờ thời điểm thích hợp để chia sẻ tin vui đến người hâm mộ.