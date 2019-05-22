Ali Hoàng Dương 'dụ dỗ' Thu Minh song ca trong album đầu tay

Ali Hoàng Dương chính thức ra mắt album đầu tay trong sự nghiệp ca hát sau 2 năm đoạt giải Quán quân "Giọng hát Việt".

Ngày 21/5, Ali Hoàng Dương đã chính thức giới thiệu đến khán giả, giới truyền thông album đầu tay của mình sau 2 năm hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp: Xinh Lung Linh. Album gồm 6 ca khúc: Xinh lung linh, Đêm, Ghét, Chậm một phút, Anh sẽ mãi nhìn theo, Im just a boy, đa phần mang phong cách nhạc điện tử, chỉ có duy nhất một ca khúc ballad. Đặc biệt, toàn bộ 6 ca khúc này đều do nhạc sĩ Lưu Thiên Hương sáng tác – sản xuất. Ali Hoàng Dương trong buổi ra mắt MV Được khán giả biết đến qua cuộc thi Giọng hát Việt, sau 2 năm hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Ali Hoàng Dương ngày càng thể hiện gout âm nhạc văn minh, thời thượng, tinh tế của mình trong các ca khúc: Theo Anh, Không giữ được em, Mơ một ngày không xa… Giọng hát và phong cách trình diễn của nam ca sĩ ngày càng có sự tiến bộ rõ rệt, anh cũng là cái tên trẻ tuổi nhận được sự tín nhiệm và tham gia vào các chương trình biểu diễn, sự kiện lớn – nhỏ trong suốt 2 năm qua.

Chia sẻ về album đầu tay với các ca khúc chủ yếu là nhạc điện tử, Ali Hoàng Dương cho biết: “Từ trước khi tham gia The Voice, tôi đã rất thích và muốn mình theo phong cách pop – dance. Đến khi có cơ hội gặp và làm việc cùng chị Lưu Thiên Hương, tôi cảm thấy rất may mắn vì đã tìm được một người chị - người thầy thấu hiểu mình. Album này là lời giới thiệu về chính tôi đến với khán giả, tôi biết nếu chọn lựa một album có nhiều ca khúc ballad thì sẽ dễ nghe, dễ chịu với đại đa số công chúng. Nhưng, tôi cho rằng việc khán giả có thể tiếp nhận “bản ngã” của mình giống như việc đi kết bạn, bạn phải cho người ta biết mình là ai, những người thật sự hiểu và thích bạn sẽ ở lại lâu dài.

Tôi không chạy theo thị hiếu chung, không muốn che giấu bản thân mình ngay từ những ngày đầu là vì vậy. Hy vọng Album Xinh lung linh sẽ giúp tôi có thêm được thật nhiều những người bạn mới.” 6 sáng tác của Lưu Thiên Hương dành cho Ali Hoàng Dương trong Album Xinh Lung Linh có nhiều thể loại: funky, dance, popdance, R&B, 1 bản ballad duy nhất như cách cô “bóc tách” từng mảng cá tính trong người chàng trai trẻ đầy năng lượng này. Lưu Thiên Hương, Ali Hoàng Dương, Thu Minh tại buổi họp báo Và để chuẩn bị cho album Xinh Lung Linh, Ali Hoàng Dương cũng tự mình rèn luyện, học hỏi thêm rất nhiều về âm nhạc. Nam ca sĩ rất nhanh nhạy trong việc tìm hiểu, nắm bắt xu thế thời trang, âm nhạc trên thế giới. Anh cùng ekip cũng chuẩn bị kỹ càng cho sự trở lại mạnh mẽ của mình khi thực hiện thêm dự án bên lề ghi lại những hành trình, hoạt động để tạo nên album, mang tên: Nhật ký #XLL. Qua đó khán giả có thể thấy được hình ảnh một chàng ca sĩ luôn cố gắng không ngừng với đam mê. Nếu tập luyện ở lớp không đủ, anh sẽ về nhà tự luyện tập thêm. Ali Hoàng Dương hát live Xinh lung linh tại buổi họp báo “So với lúc mới đăng quang, tôi thấy mình đã không còn là một đứa trẻ rong chơi, tôi phải nỗ lực nhiều hơn để làm được những điều mình đã hằng mong ước từ ngày còn bé. Vì bây giờ tôi được hát những gì mình thích, dùng tiền của mình làm ra mua những thứ mình thích, lo lắng được cho gia đình nhiều hơn. Thay vì phải kể lể về những gì gian khổ, tôi thấy mình nên tận hưởng mỗi ngày, sống mỗi giờ với đam mê của mình rồi khán giả sẽ yêu mến tôi vì âm nhạc của tôi chứ không phải vì bất kỳ điều gì khác.” – Ali tâm sự. Album Xinh Lung Linh của Ali Hoàng Dương sẽ chính thức xuất hiện trên trang nhạc điện tử Spotify vào ngày 21/5.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ali-hoang-duong-du-do-thu-minh-song-ca-trong-album-dau-tay-325599.html