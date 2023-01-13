Toàn cảnh hiện trường vụ việc nam nhân viên ngân hàng rơi từ tầng 24 chung cư: Thi thể vỡ nát hoàn toàn

Tin nóng 13/01/2023 09:16

Nạn nhân xấu số được xác nhận là một nhân viên ngân hàng tại chung cư Hateco Apollo. Nạn nhân nằm giữa hai xe ô tô đậu trong chung cư.

Theo thông tin từ báo Tri Thức và Cuộc Sống vào ngày 13/1, Công an quận Nam Từ Liêm đang khẩn trương làm rõ việc một người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư ở Hateco Apollo Xuân Phương xuống đất và tử vong.

Toàn cảnh hiện trường vụ việc nam nhân viên ngân hàng rơi từ tầng 24 chung cư: Thi thể vỡ nát hoàn toàn - Ảnh 1
Một phần thi thể của nam thanh niên - Ảnh: Báo VietNamNet 

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 12/1, tại tòa chung cư Hateco Apollo Xuân Phương, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm.Vào thời điểm trên, nhiều người nghe thấy tiếng động lớn phát ra tại khu vực tòa chung cư ở phường Xuân Phương. Khi chạy tới kiểm tra, người dân phát hiện một nam giới nằm bất động, tử vong.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, xác định danh tính nạn nhân. 

Toàn cảnh hiện trường vụ việc nam nhân viên ngân hàng rơi từ tầng 24 chung cư: Thi thể vỡ nát hoàn toàn - Ảnh 2Toàn cảnh hiện trường vụ việc nam nhân viên ngân hàng rơi từ tầng 24 chung cư: Thi thể vỡ nát hoàn toàn - Ảnh 3

Toàn cảnh hiện trường vụ việc nam nhân viên ngân hàng rơi từ tầng 24 chung cư: Thi thể vỡ nát hoàn toàn - Ảnh 4
 Thi thể của nam thanh niên nằm ở 2 xe ô tô - Ảnh: Báo Tri Thức và Cuộc Sống 

Thông tin từ báo VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Phương Canh, qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định nạn nhân là nam giới, đang công tác tại một ngân hàng rơi từ tầng 24 của tòa chung cư.

Một lãnh đạo phường Phương Canh cho biết: "Nạn nhân sinh năm 1990, ở nhà một mình khi xảy ra sự việc". Hiện vụ việc nhân viên ngân hàng rơi từ tầng 24 xuống đất tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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Mới đây trên địa bàn Hà Nội, mới đây vào khoảng 14h30 ngày 12/1, tại tòa chung cư Hateco Apollo Xuân Phương đã xảy ra vụ tai nạn khiến một nam giới tử vong tại chỗ.

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