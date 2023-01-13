Nạn nhân xấu số được xác nhận là một nhân viên ngân hàng tại chung cư Hateco Apollo. Nạn nhân nằm giữa hai xe ô tô đậu trong chung cư.
- Hà Nội: Nghe tiếng la hét thất thanh, người dân tá hỏa phát hiện thi thể cô gái bị đâm hàng chục nhát dao tử vong tại chỗ
- Phóng sự đặc biệt về thuốc lá điện tử ở Hà Nội: Học sinh thản nhiên “phì phèo” gần trường học, bác sĩ BV Bạch Mai đưa cảnh báo
Theo thông tin từ báo Tri Thức và Cuộc Sống vào ngày 13/1, Công an quận Nam Từ Liêm đang khẩn trương làm rõ việc một người đàn ông rơi từ tầng cao chung cư ở Hateco Apollo Xuân Phương xuống đất và tử vong.
Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 12/1, tại tòa chung cư Hateco Apollo Xuân Phương, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm.Vào thời điểm trên, nhiều người nghe thấy tiếng động lớn phát ra tại khu vực tòa chung cư ở phường Xuân Phương. Khi chạy tới kiểm tra, người dân phát hiện một nam giới nằm bất động, tử vong.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, xác định danh tính nạn nhân.
Thông tin từ báo VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Phương Canh, qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định nạn nhân là nam giới, đang công tác tại một ngân hàng rơi từ tầng 24 của tòa chung cư.
Một lãnh đạo phường Phương Canh cho biết: "Nạn nhân sinh năm 1990, ở nhà một mình khi xảy ra sự việc". Hiện vụ việc nhân viên ngân hàng rơi từ tầng 24 xuống đất tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.