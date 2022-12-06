Theo cư dân, cháu bé nghi bị rơi từ căn hộ số 05, 06 xuống đất.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 6/12, đại diện Công an quận Hoàng Mai cho biết, Đội điều tra Tổng hợp, Công an quận đang phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một bé trai rơi từ tầng cao chung cư cao cấp trên địa bàn phường Mai Động xuống đất, tử vong.

Lực lượng chức năng quây bạt, phong tỏa hiện trường - Ảnh: báo Dân Trí

Theo thông tin từ báo Dân Trí, trước đó, khoảng 8h05 cùng ngày, người dân tại tòa nhà P08, khu chung cư cao cấp ở phường Mai Động (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện một bé trai khoảng 12-13 tuổi, rơi từ tầng cao tòa nhà này xuống đất tử vong.

Theo cư dân, cháu bé nghi bị rơi từ căn hộ số 05, 06 xuống đất.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Mai Động, Công an quận Hoàng Mai đã có mặt để bảo vệ hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

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