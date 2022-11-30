Sau khoảng 3 giờ tìm kiếm, cảnh sát đã tìm thấy thi thể bé trai đuối nước thương tâm ở hồ Bảy Mẫu.

Theo thông tin từ Zing News vào sáng 30/11, người dân đi dạo trong công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phản ánh có một cháu bé bị lạc phụ huynh.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News

Công an quận Hai Bà Trưng cho biết đơn vị nhận tin báo vào khoảng 6h50 cùng ngày. Sau đó, đội nghiệp vụ công an quận đã điều một xe cứu nạn cứu hộ, một xe chữa cháy cùng cảnh sát tới hiện trường để tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, cảnh sát còn có sự phồi hợp của lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên sông và thuyền chài.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm sau gần 3 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã tìm được thi thể của một bé trai khoảng 5 – 6 tuổi và đưa lên bờ.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm thi thể cháu bé - Ảnh: Báo VietNamNet

Theo các nhân chứng, cháu bé đến công viên chơi cùng bố sau đó bị lạc, bố của cháu bé đã cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy. Nghi ngờ con mình bị ngã xuống hồ, bố cháu bé đã báo lực lượng chức năng.

Vụ việc đang được công an phường sở tại điều tra, làm rõ.

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