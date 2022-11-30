Hà Nội: Đã tìm thấy thi thể của bé trai rơi xuống hồ ở công viên Thống Nhất

Tin nóng 30/11/2022 15:00

Sau khoảng 3 giờ tìm kiếm, cảnh sát đã tìm thấy thi thể bé trai đuối nước thương tâm ở hồ Bảy Mẫu.

Theo thông tin từ Zing News vào sáng 30/11, người dân đi dạo trong công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phản ánh có một cháu bé bị lạc phụ huynh.

Hà Nội: Đã tìm thấy thi thể của bé trai rơi xuống hồ ở công viên Thống Nhất - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Zing News 

Công an quận Hai Bà Trưng cho biết đơn vị nhận tin báo vào khoảng 6h50 cùng ngày. Sau đó, đội nghiệp vụ công an quận đã điều một xe cứu nạn cứu hộ, một xe chữa cháy cùng cảnh sát tới hiện trường để tìm kiếm cứu nạn. Ngoài ra, cảnh sát còn có sự phồi hợp của lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên sông và thuyền chài.

Theo thông tin từ báo VietNamNet cho biết thêm sau gần 3 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã tìm được thi thể của một bé trai khoảng 5 – 6 tuổi và đưa lên bờ.

Hà Nội: Đã tìm thấy thi thể của bé trai rơi xuống hồ ở công viên Thống Nhất - Ảnh 2
Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm thi thể cháu bé - Ảnh: Báo VietNamNet 

Theo các nhân chứng, cháu bé đến công viên chơi cùng bố sau đó bị lạc, bố của cháu bé đã cố gắng tìm kiếm nhưng không thấy. Nghi ngờ con mình bị ngã xuống hồ, bố cháu bé đã báo lực lượng chức năng.

Vụ việc đang được công an phường sở tại điều tra, làm rõ.

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 2 tháng: Hé lộ nguyên nhân?

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 2 tháng: Hé lộ nguyên nhân?

Liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng mới đây bị tạm giam thêm 2 tháng, mới đây lực lượng chức năng cho biết để điều tra bổ sung theo yêu cầu của VKSND TP Hồ Chí Minh, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra lệnh tiếp tục tạm giam đối với bị can.

Xem thêm
Từ khóa:   tin tức trong ngày tin nóng bé trai đuối nước tử vong thi thể bé trai tìm thấy thi thể bé trai Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 3 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 3 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào