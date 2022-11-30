Sau khi nhẫn tâm chém cha ruột trọng thương, đối tượng Võ Văn Nhí (SN 1986, ngụ tỉnh Vĩnh Long) đã bỏ trốn.

Theo thông tin từ Zing News vào ngày 30/11, Công an phường Hưng Thạnh (quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cho biết đã bàn giao Võ Văn Nhí (36 tuổi, ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) cho Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, tiếp tục thụ lý về tội Cố ý gây thương tích.

Võ Văn Nhí - Ảnh: Zing News

Theo kết quả điều tra, ngày 17/5, do mâu thuẫn trong gia đình, Nhí cầm hung khí chém cha ruột gây thương tích 14%. Gây án xong, Nhí bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh truy nã tội phạm nguy hiểm đối với Nhí.

Thông tin từ báo Công An Nhân Dân cho biết trong thời gian bỏ trốn Nhí liên tục thay đổi chỗ ở, lẩn tránh cơ quan chức năng. Công an phường Hưng Thạnh đã phát hiện nơi lẩn trốn của Nhí nên tiến hành bắt giữ.

Vụ bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam thêm 2 tháng: Hé lộ nguyên nhân? Liên quan đến vụ bà Nguyễn Phương Hằng mới đây bị tạm giam thêm 2 tháng, mới đây lực lượng chức năng cho biết để điều tra bổ sung theo yêu cầu của VKSND TP Hồ Chí Minh, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra lệnh tiếp tục tạm giam đối với bị can.

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