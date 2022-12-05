Liên quan đến vụ việc nam thanh niên ngáo đá đâm chếtc cụ ông ở Quảng Nam, mới đây lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra nghi phạm và biết được hung thủ đã từng có 2 lần đi cai nghiện.
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Theo thông tin từ báo Người Lao Động vào khoảng 4 giờ 30 phút rạng sáng 5/12, tại quán nước ven đường gần chợ Tam Dân (xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) xảy ra vụ án mạng khiến một cụ ông tử vong.
Tại thời điểm trên, đối tượng Nguyễn Chí Cường (25 tuổi, trú xã Tam Dân) bất ngờ dùng dao đâm vào ông Huỳnh Khánh (77 tuổi, trú thôn Khánh Tân, xã Tam Dân) bị thương nặng và tử vong khi được đưa đi cấp cứu.
Thông tin từ Zing News cho biết thêm ngay sau khi đâm ông Khánh, Cường chạy qua quán ăn gần đó, đâm một nhát vào vùng bả vai của ông Thế (65 tuổi, ở xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước).
Ít phút sau, Cường lấy xe máy của người dân chạy trốn. Được gia đình và lực lượng chức năng vận động, khoảng 5h cùng ngày, Cường ra đầu thú.
Theo lãnh đạo Công an huyện Phú Ninh, vụ án mạng xảy ra ngay sau khi trận bóng đá giữa Anh và Senegal kết thúc. Cường lúc này có biểu hiện sử dụng chất kích thích. Trước đó, anh ta không mâu thuẫn với 2 nạn nhân.
Nhà chức trách xác định nghi phạm từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích, 2 lần đi cai nghiện.