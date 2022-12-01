Thông tin MỚI vụ người chồng tạt axit truy sát vợ giữa đêm ở Bắc Giang

Tin nóng 01/12/2022 09:03

Liên quan đến vụ truy sát vợ ở Bắc Giang, lực lượng chức năng cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ án để tiến hành truy tố đối với hung thủ giết người.

Theo thông tin mới nhất từ Zing News vào ngày 1/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Thân Văn Hiếu (sinh năm 1997, trú xã Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang) để điều tra về tội giết người. Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND tỉnh Bắc Giang phê chuẩn.

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Thân Văn Hiếu - Ảnh: Zing News 

Nạn nhân trong vụ án mạng là N.T.T (SN 1998, ở xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên) - vợ của Thân Văn Hiếu.

Theo một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Bắc Giang, trước khi bị bắt giữ, Hiếu chưa có tiền án, tiền sự. Người đàn ông này không có công việc ổn định, chủ yếu làm việc tự do.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống cho biết thêm tại cơ quan công an, Hiếu khai kết hôn với chị T. cách đây 5 năm. Họ lần lượt sinh hai con, bé trai nay 5 tuổi và bé gái mới lên 3. Gần đây, giữa hai vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn nên chị T. về nhà bố mẹ đẻ.

Trong thời gian này, Hiếu hay uống rượu và nghi ngờ vợ có người đàn ông khác. Suy nghĩ này dồn nén khiến gã nảy sinh ý định sát hại vợ.

Tối 21/11, phát hiện vợ đang điều khiển xe máy về nhà mẹ đẻ, Hiếu phóng xe đuổi theo, tạt axit. Lúc này, nạn nhân điều khiển xe máy bỏ chạy, kêu cứu thảm thiết.

Hình ảnh camera của nhiều hộ dân khu vực xảy ra vụ việc cho thấy, chị T. bị chồng truy đuổi với tốc độ hơn 80 km/giờ. Sau khi sát hại vợ, Hiếu vứt hung khí và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

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Hiện trường xảy ra vụ án mạng thương tâm - Ảnh: Báo Sức Khỏe và Đời Sống 

Thời điểm bị lực lượng công an bắt giữ, nghi phạm đang trong tình trạng say xỉn do uống rượu.

Chính quyền địa phương cho biết, bố mẹ Hiếu giờ đã ở tuổi xế chiều. Mẹ bị bệnh xương khớp nên đi lại khó khăn, không thể làm việc nặng. Bố thì đau đầu kinh niên. Về già, vợ chồng ông bà chỉ mong dựa vào các con.

Trước khi xảy ra sự việc, kinh tế của cả gia đình 6 miệng ăn trông vào nguồn thu nhập của người con trai và con dâu. Giờ đây, còn lại ông bà ốm yếu chăm hai cháu nhỏ dại. Từ lúc mẹ mất, hai đứa trẻ vẫn gọi mẹ hằng đêm.

"Gia đình cũng như bản thân Hiếu trước giờ sống với hàng xóm chan hòa nên khi xảy ra việc ai cũng bất ngờ. Lo nhất là hai cháu nhỏ đang tuổi ăn học. Vì gia đình không trong diện hộ nghèo hay cận nghèo nên Đảng ủy, UBND xã sẽ xem xét có hướng hỗ trợ để hai cháu bé có điều kiện được đến trường", lãnh đạo UBND xã Nghĩa Trung chia sẻ.

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