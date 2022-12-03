Mới đây nhất phía cơ quan chức năng đang điều tra vụ hai chú cháu tử vong trong nhà với nhiều dấu hiệu bất thường xảy ra tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống vào sáng 3/12 một cán bộ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai chú cháu tử vong trong nhà, nghi bị sát hại với nhiều dấu hiệu bất thường.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 21h (ngày 2/12), tại nhà ông P.V.D. (58 tuổi), ở thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Khi người thân trở về nhà, phát hiện ông P.V.D. và người cháu P.V.H. (38 tuổi) đã tử vong nên báo cơ quan công an.

Gia đình tổ chức đám tang của 2 chú cháu - Ảnh: Zing News

Theo thông tin từ Zing News cho biết thêm công an huyện Nghi Xuân và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh sau đó đã khám nghiệm hiện trường. Qua khám nghiệm tử thi, nhà chức trách phát hiện trên người 2 nạn nhân có nhiều vết thương nghi bị vật nhọn gây ra.

"Công an ban đầu nhận định 2 nạn nhân bị sát hại. Sau khi khám nghiệm, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình mai táng", vị lãnh đạo địa phương thông tin.

Tại hiện trường, trên người của hai nạn nhân xuất hiện nhiều vết thương, nghi bị vật sắc nhọn tác động. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định hai nạn nhân bị sát hại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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