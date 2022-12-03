Nghi vấn hai chú cháu bị sát hại tử vong ở Hà Tĩnh: Tại hiện trường xuất hiện nhiều điều bất thường

Tin nóng 03/12/2022 11:37

Mới đây nhất phía cơ quan chức năng đang điều tra vụ hai chú cháu tử vong trong nhà với nhiều dấu hiệu bất thường xảy ra tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ báo Sức Khỏe và Đời Sống vào sáng 3/12 một cán bộ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai chú cháu tử vong trong nhà, nghi bị sát hại với nhiều dấu hiệu bất thường.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 21h (ngày 2/12), tại nhà ông P.V.D. (58 tuổi), ở thôn Yên Khánh, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Khi người thân trở về nhà, phát hiện ông P.V.D. và người cháu P.V.H. (38 tuổi) đã tử vong nên báo cơ quan công an.

Nghi vấn hai chú cháu bị sát hại tử vong ở Hà Tĩnh: Tại hiện trường xuất hiện nhiều điều bất thường - Ảnh 1
Gia đình tổ chức đám tang của 2 chú cháu - Ảnh: Zing News 

Theo thông tin từ Zing News cho biết thêm công an huyện Nghi Xuân và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh sau đó đã khám nghiệm hiện trường. Qua khám nghiệm tử thi, nhà chức trách phát hiện trên người 2 nạn nhân có nhiều vết thương nghi bị vật nhọn gây ra.

"Công an ban đầu nhận định 2 nạn nhân bị sát hại. Sau khi khám nghiệm, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình mai táng", vị lãnh đạo địa phương thông tin.

Tại hiện trường, trên người của hai nạn nhân xuất hiện nhiều vết thương, nghi bị vật sắc nhọn tác động. Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định hai nạn nhân bị sát hại.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Thông tin MỚI vụ người chồng tạt axit truy sát vợ giữa đêm ở Bắc Giang

Thông tin MỚI vụ người chồng tạt axit truy sát vợ giữa đêm ở Bắc Giang

Liên quan đến vụ truy sát vợ ở Bắc Giang, lực lượng chức năng cho biết đã hoàn tất hồ sơ vụ án để tiến hành truy tố đối với hung thủ giết người.

Xem thêm
Từ khóa:   tin nóng tin tức trong ngày hai chú cháu tử vong 2 chú cháu tử vong tử vong bất thường Hà Tĩnh 2 người tử vong

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 3 giờ 14 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 7 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào