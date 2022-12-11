Theo thông tin từ báo Thanh Niên vào tối 10/12, thông tin từ Công an H.Quốc Oai ( Hà Nội ) cho biết cơ quan này vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Thi (37 tuổi, quê H.Võ Nhai, Thái Nguyên) để điều tra về hành vi "giết người".

Thấy bất thường, Cơ quan CSĐT Công an H.Quốc Oai đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tra vụ việc.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 9/12, Công an H.Quốc Oai nhận được thông tin cháu K. tử vong tại Bệnh viện đa khoa H.Quốc Oai trong tình trạng ngừng tim, môi tím, đồng tử giãn hai bên, ngưng tuần hoàn, có nhiều vết thương tích trên mặt và người.

Theo điều tra, năm 2011, Nguyễn Thanh Thi và anh Nguyễn Văn Mạnh (quê H.Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) kết hôn và sinh được 2 con chung là N.M.Q (10 tuổi) và N.M.K (6 tuổi).

Nguyễn Thanh Thi tại cơ quan điều tra - Ảnh: Báo Thanh Niên

Thông tin từ báo Infonet/VietNamNet cho biết thêm, TS. LS. Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội nhận định, hành vi của người phụ nữ này xâm phạm nghiêm trọng đến quyền trẻ em và là hành vi vi phạm pháp luật rất tàn nhẫn, đáng lên án.

“Không chỉ hành hạ trẻ em, người phụ nữ này còn thực hiện hành vi tước đoạt tính mạng của trẻ em. Bởi vậy người này sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại Điều 123 bộ luật hình sự và có thể sẽ xử lý thêm tội hành hạ con theo Điều 185 Bộ luật hình sự”, TS. LS Đặng Văn Cường nêu.

Theo đó, Pháp luật Việt Nam bảo đảm và bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mọi công dân, đặc biệt là trẻ em. Hành vi xâm phạm trái pháp luật đến tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác là hành vi vi phạm pháp luật, người thực hiện hành vi sẽ phải chịu chế tài của pháp luật.

Pháp luật cũng quy định cha mẹ có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục con cái nhưng nghiêm cấm hành vi giáo dục bằng phương pháp sử dụng bạo lực. Bởi vậy hành vi đánh đập, chửi bới, mạt sát, xúc phạm con cái vì bất kỳ lý do gì cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng người mẹ này đã nhiều lần đánh đập đứa trẻ tàn nhẫn, dùng nhiều vật dụng khác nhau để đánh cháu bé cho đến khi cháu bé tử vong.

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, bước tiếp theo cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của người phụ nữ này, xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc để có căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

“Về nguyên tắc là mỗi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý một lần, nếu nhiều hành vi vi phạm pháp luật đều thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của nhiều tội danh thì sẽ xử lý về nhiều tội danh.

Theo đó những hành vi đánh đập hành hạ cháu bé trước khi đánh tử vong cháu bé nếu thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội hành hạ con theo điều 185 bộ luật hình sự thì sẽ xử lý hình sự về tội danh này.