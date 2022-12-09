Hà Nội: Nữ tài xế điều khiển 'siêu xe' tông liên hoàn vào nhiều người tại phố đi bộ

Tin nóng 09/12/2022 10:27

Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đang tiến hành điều tra nguyên nhân nữ tài xê tông nhiều người tại phố đi bộ ở Hà Nội.

Theo thông tin từ báo Giao Thông vào sáng 9/12, đại diện Đội CSGT số 7, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh nguyên nhân vụ nữ tài xế ô tô tông nhiều người đi bộ khiến ít nhất 1 người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 8/12, xe ô tô 5 chỗ màu trắng do phụ nữ cầm lái di chuyển từ đường Láng về Lê Văn Lương, khi đi đến đoạn giao Lê Văn Lương - Hoàng Ngân thì tông vào 3 người đi bộ.

Hà Nội: Nữ tài xế điều khiển 'siêu xe' tông liên hoàn vào nhiều người tại phố đi bộ - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Giao Thông 

Nhận được tin báo, Đội CSGT số 7 có mặt khám nghiệm hiện trường, đo nồng độ cồn, ma tuý đối với nữ tài xế.

Theo thông tin từ báo VietNamNet, các nhân chứng cho biết thêm, sau khi gây tai nạn, nữ tài xế bước ra khỏi xe mang BKS 30G-766.XX trong tình trạng không tỉnh táo.  

"Đơn vị đang phối hợp xác minh tài xế đâm vào xe phân khối lớn đang chờ đèn đỏ ở Ngã Tư Sở trước khi xảy ra vụ tai nạn này hay không", đại diện đội CSGT đường bộ số 7 thông tin.

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