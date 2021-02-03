Quảng Ninh: Thêm 3 người trong 1 gia đình dương tính với SARS-CoV-2, phong tỏa chợ Hà Khẩu

Tin nóng 03/02/2021 11:57

Cả 3 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 đều là thành viên trong cùng một gia đình. Cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tiếp tục truy vết những người có liên quan đến dịch COVID-19.

Sáng 3/2, đại diện chính quyền TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh đã nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 của 3 người trong một gia đình ở đường Tiêu Dao, phường Hà Khẩu.

Ngay khi có kết quả xét nghiệm, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 đã đưa 3 người này đi cách ly điều trị tại Bệnh viện số 2 và tổ chức truy vết F1, F2.

Cùng thời điểm đó, chợ Hà Khẩu – nơi 3 người này từng đến, cũng đã được phong tỏa.

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Lực lượng chức năng phong tỏa nhà riêng của 3 người - Ảnh: Zing News

Thông tin 3 người này được xác định là N.T.H. (27 tuổi), T.M.H. (27 tuổi, chồng chị H.) và T.V.L. (24 tuổi, em trai anh T.M.H.).

Lịch trình di chuyển cụ thể của cả 3 như sau:

Chị N.T.H. là tiểu thương và có cửa hàng tại nhà riêng. Ngày 9/1, chị H. cùng gia đình (gồm chồng và 2 con) về quê tại TP Chí Linh, Hải Dương thăm bố mẹ bằng xe riêng.

Ngày 10/1, chị H. bán hàng ở nhà và tiếp xúc với một số lượng ít khách hàng.

Ngày 26/1 và 29/1, chị H. đến Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Khẩu để giao dịch, sau đó đi chợ Hà Khẩu mua thực phẩm. Những ngày tiếp theo, chị H. không đi chợ và tự cách ly tại nhà.

Còn anh T.M.H. (chồng chị H.) từ ngày 10/1 thường xuyên đưa con đi học. Ngày 29/1, anh này chở vợ đến ngân hàng Viettinbank chi nhánh Hà Khẩu. Sau đó, anh H. đi chợ Hà Khẩu 7 lần nhưng không nhớ rõ đã tiếp xúc với ai.

Còn anh T.V.L. ở cùng nhà với vợ chồng anh trai. Ngày 9/1, L. về Hà Nội bằng xe khách Hoàng Công. Đến cầu Vĩnh Tuy, anh đi xe ôm về nhà bố mẹ đẻ ở chung cư CIPUTRA (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ).

Tối 10/1, L. đi xe khách hãng Kumho quay về Hạ Long, dọc đường có xuống trạm dừng chân ở thị xã Đông Triều.

Ngày 28/1, L. đi chợ Hà Khẩu mua thực phẩm, tiếp xúc với 2 tiểu thương. Ngày 31/1, anh mua đồ tại quán tạp hóa cạnh nhà.

Ngoài ra, chính quyền Hạ Long còn cho biết thím của chị H. là F0 có nguồn lây bệnh từ công nhân ở Chí Linh (Hải Dương).

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục truy vết những trường hợp liên quan đến 3 người này. 

Quảng Ninh: Thêm 3 người trong 1 gia đình dương tính với SARS-CoV-2, phong tỏa chợ Hà Khẩu - Ảnh 2

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